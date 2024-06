Afrique : Afreximbank accorde un financement au Projet Gazelle Funding Limited

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a annoncé un décaissement supplémentaire de 925 millions de dollars US au titre de la facilité de prépaiement syndiquée de 3,3 milliards de dollars US garantie par le pétrole brut et soutenue par la société nationale nigériane de pétrole (Nigerian National Petroleum Company-NNPC) Limited).



Ce décaissement porte le montant total de la facilité à 3,175 milliards de dollars US.



Arrangée et coordonnée par Afreximbank, la facilité a permis de lever un total combiné de 925 millions de dollars US, auprès d'un consortium de prêteurs de l'industrie du pétrole brut, y compris, mais sans s'y limiter, le groupe Oando et Sahara Energy Resource Limited.



Afreximbank a agi en tant qu'arrangeur principal mandaté, banque technique et de modélisation, teneur de livre, agent de la facilité, banque de compte offshore, agent inter-créancier et agent de garantie pour la transaction qui devrait fournir un soutien supplémentaire à la stabilité macroéconomique et à la croissance économique à long terme du Nigeria, tout en renforçant les efforts d'industrialisation et de développement du commerce du pays.



Cette annonce fait suite au succès de la première tranche de la facilité d’un montant de 3,3 milliards de dollars US.



En décembre 2023, le projet a reçu des engagements de financement pour un montant total de 2,25 millions de dollars US. La tranche de cette la facilité accordéon de 925 millions de dollars US porte le montant total décaissé à 3,175 milliards de dollars US.