AFRIQUE Afrique : CGLU Afrique ouvre la voie à la justice climatique

Alwihda Info | Par APO - 30 Juin 2023



Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) a marqué de sa présence la MEDCOP2023, qui s'est tenue à Tanger les 22 et 23 juin, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La conférence charnière, axée sur les questions climatiques dans la région méditerranéenne, a réuni divers acteurs et dirigeants pour aborder les problèmes climatiques urgents dans la région méditerranéenne.



Cet événement important a fourni une plateforme de discussion et de collaboration, dans le but de trouver des solutions innovantes et de tracer une voie durable.



En effet, la troisième édition de la MEDCOP a été marquée par des étapes importantes pour les collectivités territoriales de la région méditerranéenne et au-delà, CGLU Afrique jouant un rôle opérationnel central dans la conduite de la territorialisation des contributions déterminées au niveau national (CDN) sur le continent africain.



Avant la conférence, CGLU Afrique a convoqué une réunion stratégique de sa Task Force Climat le 21 juin 2023. La réunion qui a réuni les organisations membres de la Task Force et d'autres partenaires clés, s'est recentrée sur le cadre opérationnel et la synergie entre les différentes composantes formant la plateforme de la Task Force Climat de CGLU Afrique. Tout au long de la Conférence MEDCOP, CGLU Afrique a participé activement à diverses sessions, dont la cérémonie d'ouverture officielle, et a abordé des sujets critiques tels que le financement de la transition vers des systèmes alimentaires durables.



Par ailleurs, CGLU Afrique a engagé des réunions parallèles avec plusieurs partenaires, dont la ministre de la Transition Energétique et du Développement durable du Maroc, la secrétaire générale de CGLU-Monde, et le président de la région Tanger -Tétouan - Al Hoceima. CGLU Afrique a également encouragé les collaborations et facilité l'échange d'expertise, contribuant ainsi à susciter des changements positifs face aux défis posés par le dérèglement climatique.



L'organisation reconnaît fermement l'égalité de genre comme un droit fondamental et un catalyseur essentiel de la résilience climatique. À cette fin, CGLU Afrique a consacré une session spéciale à la MEDCOP dédiée à l'intégration d'une approche genre et climat dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris.



Enfin, la présence de premier plan et l'engagement indéfectible de CGLU Afrique à la Conférence MEDCOP 2023, soulignent son rôle central dans la promotion de l'action climatique aux niveaux local et régional, tout en défendant l'égalité de genre et la justice climatique.



En collaborant étroitement avec les parties prenantes et en partageant son expertise, CGLU Afrique contribue activement à la construction d'un avenir durable et résilient pour les gouvernements locaux et régionaux africains et au-delà.





