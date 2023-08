Afrique : Kagame Inspire la jeunesse à innover et à agir pour un avenir meilleur

YouthConnekt a servi de plateforme pour inspirer les jeunes Rwandais à jouer un rôle actif dans le développement de leur pays et de leur continent. Le président Kagame a souligné l'importance pour la jeunesse de réfléchir à la manière dont elle peut contribuer à résoudre les défis de développement auxquels l'Afrique est confrontée. Il a encouragé les jeunes à adopter une perspective positive et proactive, en les invitant à se demander comment ils peuvent apporter leur contribution à l'amélioration de la situation de leur pays et du continent dans son ensemble.



« Les jeunes, dans tout ce que vous faites, demandez-vous pourquoi le Rwanda et l'Afrique sont toujours à la traîne en termes de développement alors que d'autres parties du monde ont réussi à aller de l'avant. Quoi que vous fassiez, demandez-vous ce que vous pouvez contribuer à résoudre ce problème. Il n'y a pas de temps précoce ou de jeune âge pour que vous ne pensiez pas à l'avenir et à ce que vous pouvez faire », a déclaré le Président Kagame lors de l'événement.



Il a également transmis un message d'encouragement aux jeunes en soulignant l'importance de l'innovation et de la persévérance. « Jeunes, videz votre esprit de toute pensée négative ou sentiment de perdre espoir, de vous sous-estimer, non, vous êtes capable, essayez simplement, même si ça échoue, vous aurez essayé. Ayez ce cœur qui veut essayer de faire quelque chose et réussir, vous échouerez dans certains cas mais si vous échouez, essayez autre chose, vous finirez par réussir », a-t-il ajouté.



L'anniversaire de YouthConnekt a non seulement offert aux jeunes participants l'occasion d'entendre des paroles inspirantes du Président Kagame, mais a également créé un espace pour le partage d'idées, la mise en réseau et l'apprentissage mutuel.