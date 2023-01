AFRIQUE Afrique : Une cinquantaine d’élus locaux de la région de l’Oriental sensibilisés et formés sur le coaching territorial

24 Janvier 2023



Le Président du Conseil de la Région Orientale a remercié les partenaires qui soutiennent sa région et a souligné l’importance de la formation et de l’approche innovante représentée par le Coaching Territorial.

Du 19 au 22 Janvier 2023, le Conseil de la Région de l’Oriental et ses partenaires ont organisés un Séminaire de sensibilisation et de formation sur le « Coaching Territorial et ses apports pour le Développement Territorial Durable », à l’hôtel Michlifen d’Ifrane, Maroc. Ce séminaire est le fruit de la dynamique initiée grâce à l’approche du Coaching Territorial par le Conseil de la Région de l’Oriental et ses Partenaires qui sont : CGLU Afrique, l’Agence de Développement l’Oriental, l’Université Mohammed 1er de Oujda et l’ONG belge Echos-Communication.



Une cinquantaine de membres du Conseil de la Région de l’Oriental ont pris part à cette activité, qui fait partie d’une série de séminaires programmés pour l’année 2023/2024, à portée régionale, nationale, continentale et internationale de sensibilisation et de formation autour du même thème destiné aux décideurs et responsables territoriaux.



Les mots d’ouverture de la rencontre ont été prononcés par : M. Abdennabi Biioui, Président du Conseil de la Région de l’Oriental, M. Abdelaziz Derouiche, Président de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et des Provinces (AMPCPP), M. Khalid Jaafar, Vice-président de l’Université Mohammed 1er d’Oujda, M. Mohamed Mbarki, Directeur Général de l’Agence de Développement de l’Oriental, M. Oscar Kombila , Président de l’ONG Echos Communication, Belgique et M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique.



Le Président du Conseil de l’Oriental a tenu à remercier les partenaires qui accompagnent sa région et a souligné l’importance de la formation et de l’approche novatrice du Coaching Territorial. « La formation des ressources humaines en général et celle des élus en particulier, est aujourd’hui, au Maroc et dans le monde, le gage incontournable de la réussite de toutes les stratégies de développement territorial régional, national et continental. Le coaching territoriale est une approche novatrice dans le cadre de la coopération décentralisée pour signer des conventions de partenariat avec des régions africaines des pays amis telles que Nawa en Côte d’Ivoire, Kaolack au Sénégal, Tombouctou et Kayes au Mali, le Boucle de Mouhoune au Burkina Fasso. Mais au-delà de ces acquis, l’approche du Coaching Territorial et de l’Economie Sociale et Solidaire nous a permis également de s’ouvrir et d’étendre notre coopération décentralisée à d’autres régions africaines, d’établir des conventions de partenariat qui sont en cours de réalisation avec plus de 13 régions ». Il a également appelé à la création d’une commission technique mixte entre le Conseil de la Région de l’Oriental, CGLU Afrique, l’Agence de Développement de l’Oriental, l’Université Mohammed 1er d’Oujda et l’ONG Belge Echos Communication pour élaborer un programme d’action qui doit répondre aux attentes et aux besoins des élus et fonctionnaires selon les exigences du nouveau contexte du développement durable et selon l’approche renouvelée du coaching territorial.



M. Abdelaziz Derouiche, Président de l’AMPCPP a émis le souhait de voir le coaching territorial émerger dans d’autres villes du Maroc. “Le coaching territorial est très important pour nous. Nous proposons de généraliser cette expérience dans toutes les régions du Maroc. L’Oriental a donné l'exemple en la partageant avec les autres pays d'Afrique”.



Pour sa part, le vice-président de l’Université Mohamed 1er d’Oujda a partagé l’initiative de son établissement de lancer une formation en ligne (licence & master) en coaching territorial pour apporter sa contribution au développement de cette discipline.



Le Directeur Général de l’Agence de l’Oriental, M. Mohamed M’Barki a salué la persévérance du Coaching Territorial qui a permis de renforcer ses actions dans la Région.



M. Oscar Kombila, Président d’Echos Communication a relevé la certification mise en place par l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique. « Notre ONG apporte sa modeste contribution à cette grande aventure du Coaching Territorial en menant des projets pilotes au côté de CGLU Afrique et avec la plupart des partenaires ici présent au Maroc, au Sénégal, au Burkina Faso et dernièrement en RDC. Ces projets ont tous un objectif commun, mettre en mouvement partout en Afrique le Coaching Territorial à travers les Coachs Territoriaux Certifiés par l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) ».



Le Secrétaire Général de CGLU Afrique a félicité la Région de l’Oriental d’avoir pris le lead en acceptant d’être la région pilote de la mise en œuvre du coaching territorial il y a 10 ans. « Je me réjouis de la tenue de ce premier séminaire qui va permettre aux élus et cadres des institutions de la Région de l’Oriental engagées dans le programme du Coaching Territorial à réfléchir sur 10 ans de mise en œuvre dudit programme. Tirer les leçons de cette décennie, c’est aussi s’interroger sur la pertinence, l’efficacité et l’impact de ce programme ; interroger ses modes de faire ; réfléchir sur le rythme de diffusion dudit programme s’il est jugé positif, tenant compte de l’ampleur des défis lancés aux territoires par la transition de la gestion centralisée à la gestion décentralisée des affaires publiques ; etc. Je suis persuadé que nous sortirons de ce séminaire mieux armés pour faire du Coaching Territorial un véritable levier du développement participatif dans les pays africains en général, et au Maroc en particulier. CGLU Afrique propose que le Coaching Territorial soit considéré comme une appellation d’origine protégée pour que la contribution de la Région de l’Oriental à la robustesse de l’approche du Coaching Territorial soit reconnue par tous, en Afrique et ailleurs dans le monde », a –t-il conclu.



Les participants ont assisté à une table ronde sur « Les apports du Coaching Territorial dans l’action de développement territorial face au nouveau contexte marqué par des défis et des crises aux multiples facettes ». Ce moment a été marqué par le témoignage de M. Baba Ndiaye, Ambassadeur Africain du Coaching Territorial qui a présenté l’apport du Coaching Territorial dans le développement de la région de Kaolack (Sénégal), notamment, dans la filière sel artisanal qui implique les jeunes, dans la filière de la transformation des produits agricoles, qui permet aux jeunes femmes de se constituer en coopérative, ainsi que l’implication de la diaspora dans le développement local. Mme Khadidiatou Diop Diouf, Maire de la Commune de Golf Sud – Région Dakar Sénégal a partagé son expérience sur « les apports du Coach Territorial et des animateurs dans la gestion du plan d’action communale ». Elue depuis un an, c’est lors du 9ème Sommet Africités 2022 à Kisumu (Kenya), qu’elle découvre le coaching territorial. Elle met cela en œuvre dans sa commune depuis huit mois. L’édile se réjouit du sentiment d’appropriation auprès des populations avec qui elle exerce désormais une gestion participative. Une réussite qu’elle attribue à l’implication du Coach Territorial Certifié Abdoulaye Diarra, qui exerce désormais comme Conseiller Spécial du Maire de Golf Sud. Ce dernier a également partagé son témoignage avec l’assistance sur son parcours de coach territorial. Dr. Najat Zarrouk, Directrice du Développement, de la Gestion des Connaissances et de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique a fait une présentation sur « la formation coaching territorial, résultats et perspectives ». Elle a présenté les résultats des trois premières promotions, le parcours digitalisé du programme coaching territorial sur la plateforme E- Learning de CGLU Afrique et les perspectives à venir. M. Ettayeb El Masbahi, Directeur du Centre d’Excellence Coaching Territorial d’Oujda a souligné le « Rôle des Centres Coaching Territorial comme outils au service des Collectivités Territoriales en Afrique». En exposant l’expérience particulière du centre d’excellence du Coaching Territorial d’Oujda qui sert comme un centre de référence aux autres centres, un espace pour animer les actions du coaching territorial dans la région et mettre en valeur les relations entre les coachs et les élus.



Les élus du Conseil de la Région de l’Oriental a eu droit à deux sessions de formation en master classe autour des thèmes :

Fondamentaux du Coaching Territorial « Outils, approches et résultats ».

Leadership et Coaching Territorial « Techniques et postures ».

L’objectif était de faire comprendre la logique de la démarche du Coaching Territorial, ses outils et de présenter les résultats attendus à travers des présentations et des exercices pratiques et participatifs qui illustrent et font le lien avec la réalité du terrain.



Le séminaire s’est soldé par une cérémonie de remise d’attestation aux élu(e)s locaux/locales du Conseil de la Région de l’Oriental le samedi 21 janvier 2023. Un deuxième séminaire à dimension régionale est prévu en Mars 2023 pour les fonctionnaires, un 3ème à dimension nationale en Octobre 2023 pour les élu(e)s et fonctionnaires, et un 4ème Séminaire à portée internationale africaine à l’intention des élu(e)s, fonctionnaires et décideurs en Décembre 2023.





