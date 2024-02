AFRIQUE Afrique : des institutions financières multilatérales veulent servir de catalyseur au développement économique durable

Alwihda Info | Par APO - 22 Février 2024



Le lancement historique de l'Alliance a été marqué par la signature par les sept membres fondateurs d'une déclaration annonçant leur attachement aux principes et aux objectifs qui sous-tendent la création de l'Alliance.

Sous le haut patronage de Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la République du Ghana et Leader désigné pour les institutions financières de l'Union africaine, les institutions financières multilatérales africaines ont procédé au lancement de l'Alliance des Institutions Financières Multilatérales Africaines (AAMFI). La cérémonie de lancement, qui s'est déroulée en marge de la 37e Session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, a marqué un tournant dans le paysage financier de l'Afrique.



Cette rencontre historique a mis en évidence un engagement commun à promouvoir la collaboration, la coopération et la coordination entre les illustres institutions membres afin de stimuler le développement économique durable et l'autonomie financière du continent.



Constituée d'institutions financières multilatérales créées par voie de traité par des États africains, détenues et contrôlées par des Africains, l'AAMFI traduit la détermination collective de l'Afrique à façonner son avenir financier. Les membres fondateurs, dont la Société financière africaine (AFC), la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), le Groupe de la Banque de commerce et de développement (TDB Group), la Société africaine de réassurance (Africa Re), l'Assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique (ATIDI), la Banque de développement (SHAFDB) et ZEP-RE (PTA Reinsurance Co.), se sont regroupés sous la bannière de l'AAMFI afin d'unir leurs efforts pour promouvoir une croissance et une intégration économiques durables, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine et aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.



Dans le cadre du mandat de l'AAMFI, les membres de l'Alliance s'engagent à collaborer pour répondre aux besoins de l'Afrique en matière de financement du développement, à promouvoir les intérêts des États membres, à défendre les intérêts de l'Afrique sur les questions financières mondiales, à développer des outils financiers innovants et à soutenir les stratégies de financement durable. La création de l'AAMFI souligne l'engagement de l'Afrique en faveur de l’autonomie et du développement économique durable, en tirant parti des solutions et des ressources locales pour faire progresser le continent.



Le lancement historique de l'Alliance a été marqué par la signature par les sept membres fondateurs d'une déclaration annonçant leur attachement aux principes et aux objectifs qui sous-tendent la création de l'Alliance.



Dans son discours, Son Excellence Nana Akufo-Addo a souligné l'importance de l'Alliance dans la transformation économique de l'Afrique. Il a déclaré : « La création de l'Alliance des institutions financières multilatérales africaines témoigne de notre engagement collectif à relever les défis financiers et à propulser l'Afrique sur la voie du développement durable. Ensemble, nous tirerons parti de nos forces et de nos ressources pour libérer le potentiel illimité du continent ».



Le mandat de l'AAMFI va au-delà de la coopération financière classique. Il cherche à répondre aux besoins spécifiques des souverains africains et à faciliter leur accès aux mécanismes de financement essentiels. L'AAMFI sera également une voix forte et un défenseur des intérêts et des préoccupations financières de l'Afrique sur la scène mondiale. En s'appuyant sur l'expertise et les ressources de ses institutions membres, l'AAMFI est en mesure de catalyser la croissance dans divers secteurs, notamment les infrastructures, le commerce et l'investissement.



S'exprimant au nom de Son Excellence Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Dr. Monique Nsanzabaganwa, Vice-présidente (DCP) de la Commission de l'Union africaine, a fait remarquer : « Alors que nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle ère, faisant face à des défis et à des opportunités, il est impératif que nous prenions des mesures audacieuses et décisives pour remodeler le paysage financier d'une manière qui reflète les aspirations et les intérêts de toutes les nations, en particulier celles du continent africain. La création de l'AAMFI contribuera à aider les États membres de l'Union africaine à relever les défis du financement et à renforcer le soutien à la transformation et à l'intégration du continent », a-t-elle ajouté.



Au nom de ses membres, le Professeur Benedict O. Oramah, premier Président du Conseil d'administration de l'Alliance des institutions financières multilatérales africaines (AAMFI), a déclaré : « Nous tenons à remercier Son Excellence, le Président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, pour son soutien indéfectible aux institutions financières multilatérales africaines, qui se reflète dans l'événement historique d'aujourd'hui. Les pays africains se sont montrés déterminés à prendre en main notre destin financier collectif et l'AAMFI défendra fermement les intérêts de l'Afrique dans les forums financiers mondiaux, en se faisant le chantre d'un traitement équitable et d'une représentation juste pour le continent ».



Au moment où l'Afrique s'engage sur la voie de la prospérité, l'Alliance des institutions financières multilatérales africaines représente une lueur d'espoir et de solidarité. Grâce à des efforts de collaboration et à un engagement sans faille, l'Alliance s'efforcera d'élaborer des solutions uniques et des outils et instruments de financement conjoints adaptés aux besoins spécifiques de développement de l'Afrique et de mettre en commun les ressources pour les déployer efficacement. En outre, l'AAMFI s'engage à protéger et à promouvoir les intérêts des États membres et des actionnaires, en veillant à ce que leurs voix soient amplifiées sur la scène mondiale.



Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains ont assisté à la cérémonie de lancement et à la signature de la déclaration. Parmi ceux-ci, on peut citer S.E. William S. Ruto, Président de la République du Kenya, S.E. Mohamed Al-Menfi, Président du Conseil présidentiel de l'État de Libye, S. E. Hakainde Hichicham, Président de la République de Zambie ; S.E. Ntsokoane Samuel Matekane, Premier Ministre du Royaume du Lesotho et S.E. M. Mbella Mbella Lejeune, Ministre des Affaires Etrangères, représentant S.E. Paul Biya, Président de la République du Cameroun.





Dans la même rubrique : < > Cameroun : célébration de la Journée mondiale du pangolin Tchad : les personnes fuyant les violences au Soudan attendent toujours une aide humanitaire Education : l'UNESCO salue les grandes ambitions de l'Union africaine Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)