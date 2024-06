Afrique du Sud : L'IFP rejoint le gouvernement d'unité nationale

Le leader de l'Inkatha Freedom Party (IFP) d'Afrique du Sud a annoncé mercredi que son parti rejoindra un gouvernement d'unité nationale, marquant un pas vers la résolution de l'impasse politique.



Cette décision pourrait aboutir à un accord entre les principaux partis avant la première réunion du nouveau Parlement.



Velenkosini Hlabisa a confirmé que l'IFP, suite aux élections du mois dernier, rejoindrait ce gouvernement, ouvrant une nouvelle ère politique après 30 ans de domination de l'ANC.

L'ANC a perdu sa majorité parlementaire, n'obtenant que 40% des voix, nécessitant des alliances pour gouverner et réélire le président Cyril Ramaphosa.



Les négociations pour un gouvernement d'unité impliquent l'ANC, l'IFP et l'Alliance Démocratique (DA), ensemble majoritaires au Parlement. Cependant, les Economic Freedom Fighters (EFF) et le parti de Jacob Zuma, le MK, ont refusé de participer, lançant des défis juridiques.



Malgré ces obstacles, la commission électorale a validé les élections, ouvrant la voie à la formation du nouveau gouvernement en Afrique du Sud.