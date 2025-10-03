Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Afrique du Sud : la BAD s’associe à l’Unité des enquêtes spéciales pour lutter contre la criminalité financière


Alwihda Info | Par Afdb - 3 Octobre 2025


Cet accord intervenait à un moment où l’Afrique du Sud assurait la présidence du G20 pour 2025 dans le cadre de son dispositif de gouvernance.


Afrique du Sud : la BAD s’associe à l’Unité des enquêtes spéciales pour lutter contre la criminalité financière
Le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) du Groupe de la Banque africaine de développement et l’Unité des enquêtes spéciales (SIU) d’Afrique du Sud ont signé, le 3 juillet 2025 à Pretoria, un protocole d’accord établissant un cadre de coopération entre les deux organisations pour le partage d’informations et le renforcement des capacités. L’accord a été signé dans les locaux de l’Unité des enquêtes spéciales par la directr

ice du PIAC, Paula Santos Da-Costa, au nom du Groupe de la Banque africaine de développement, et par Andy Mothibi, pour la SIU, en présence de représentants des deux parties. Il précise les principaux domaines de collaboration qui portent, entre autres, sur l’assistance technique, la recherche, le renforcement des capacités et le programme de formation.

Mme Da-Costa a déclaré que cet accord représentait une opportunité pour les deux organisations de veiller à ce que les ressources soient utilisées aux fins prévues afin de renforcer les objectifs de développement du continent.

Saluant les progrès réalisés par la SIU en matière de recouvrement des avoirs, elle a souligné qu’il existait des domaines de collaboration au niveau desquels les deux organisations peuvent apprendre l’une de l’autre.

Mme Santos Da-Costa a évoqué le travail accompli par PIAC à travers les examens d’intégrité des projets, en collaboration avec les chefs de projets du Groupe de la Banque et les Unités de mise en œuvre des projets des ministères des pays membres régionaux de l’institution.

Elle a mis en avant les évaluations positives et l’impact de cette approche préventive, ainsi que son potentiel pour renforcer l’intégrité dans les projets d’infrastructure sur le continent. Elle a présenté cela comme une piste de collaboration immédiate avec la SIU.

M. Mothibi a fait part de son enthousiasme à l’idée de coopérer avec le Groupe de la Banque afin de renforcer la redevabilité et l’utilisation efficace des fonds publics. Il a insisté sur l’importance de la mise en œuvre du protocole d’accord à travers des plans de travail afin de concrétiser le partenariat. Il a également souligné que cet accord intervenait à un moment où l’Afrique du Sud assurait la présidence du G20 pour 2025 dans le cadre de son dispositif de gouvernance.

Cela, a-t-il souligné, offre aux deux parties une opportunité de discuter de l’intégrité publique, du recouvrement et de la gestion des avoirs, de l’inclusion d’autres secteurs dans la lutte contre la corruption tels que la gestion des frontières et l’immigration, ainsi que de l’intégrité dans le secteur de la santé. Les deux responsables ont convenu qu’une collaboration spécifique était nécessaire pour la protection des lanceurs d’alerte.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/10/2025

Tchad : le ministère de la Santé réceptionne un lot d’équipements de chaîne de froid offert par Africa CDC

Tchad : le ministère de la Santé réceptionne un lot d’équipements de chaîne de froid offert par Africa CDC

Tchad-UE : un nouveau départ pour un partenariat soutenu Tchad-UE : un nouveau départ pour un partenariat soutenu 02/10/2025

Populaires

Le Tchad, première destination des exportations informelles camerounaises en 2024 avec 108,8 milliards FCFA

02/10/2025

Tchad : le ministère de la Santé réceptionne un lot d’équipements de chaîne de froid offert par Africa CDC

02/10/2025

Tchad : le projet de loi sur le secret bancaire renvoyé à la Commission des affaires économiques et financières

02/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter