AFRIQUE Afrique : l'OPEP parvient à un consensus sur les niveaux de production pour la stabilité du marché

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Juin 2023



​Dans un effort qui émule l'engagement de l'OPEP à favoriser la stabilité du marché, la récente réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non-OPEP à Vienne le 4 juin 2023, a été témoin d'un accord unanime entre les participants concernant des résolutions cruciales, engendrant ainsi une dynamique favorable au sein du marché de l'énergie et garantissant la stabilité pour les parties prenantes englobant les consommateurs et les producteurs à la fois.

Au cours de la réunion, présidée par le président de l'OPEP, S.E. Antonio Oburu Ondo, ministre des mines et des hydrocarbures de Guinée équatoriale, les pays participants ont réaffirmé leur attachement au cadre de la déclaration de coopération (DoC) et à la charte de coopération, qui ont joué un rôle déterminant dans la promotion de la collaboration entre les pays membres et non membres de l'OPEP. L'engagement envers la DoC et la Charte de coopération démontre les efforts de l'OPEP pour relever les défis du marché et maintenir la stabilité du marché mondial du pétrole.



L'un des principaux accords conclus lors de la réunion a été l'ajustement des niveaux globaux de production de pétrole brut pour les pays participants membres et non membres de l'OPEP. À partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, le niveau de production sera fixé à 40,46 millions de barils par jour (mb/j).



La réunion a également souligné l'importance d'un accord avec la DoC, la production de pétrole brut étant surveillée sur la base d'informations provenant de sources secondaires, selon la méthodologie établie pour les pays membres de l'OPEP. Le respect total des niveaux de production convenus a été réaffirmé comme étant crucial pour assurer la stabilité du marché et l'équilibre entre l'offre et la demande.



L'Arabie saoudite a joué un rôle important dans les discussions et les décisions prises au cours de la réunion. Le ministre saoudien du pétrole, le prince Abdulaziz bin Salman, s'est engagé auprès des délégués africains et s'est entretenu avec les Émirats arabes unis (EAU) sur la question des quotas de production, suggérant une réduction des quotas de production de certains pays africains. Si certaines tensions sont apparues, il est important de noter que l'objectif ultime de l'Arabie saoudite, et même de l'ensemble de l'organisation, est de trouver un équilibre qui profite à la fois aux consommateurs et aux producteurs.



La volatilité actuelle du marché est un sujet de préoccupation pour toutes les parties prenantes, car elle affecte négativement à la fois les consommateurs et les producteurs. Consciente de cette situation, l'OPEP a adopté une approche prudente et proactive, en se concentrant sur la stabilisation des prix du pétrole brut. Les récentes décisions prises au cours de la réunion, ainsi que le mandat étendu du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC), démontrent l'engagement de l'OPEP à surveiller de près les conditions du marché mondial du pétrole et à garantir le respect des niveaux de production convenus.



La 36e réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non-membres de l'OPEP est prévue pour le 26 novembre 2023 à Vienne. La continuité de ces réunions, ainsi que l'autorité accordée au JMMC pour convoquer des réunions supplémentaires si nécessaire, souligne la réactivité de l'OPEP aux évolutions du marché.



Alors que le marché de l'énergie évolue, le consensus atteint lors de la 35e réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non-membres de l'OPEP reflète un effort concerté pour stabiliser le marché et promouvoir une croissance durable. Avec l'arrivée à la présidence du ministre des mines et des hydrocarbures de Guinée équatoriale, S.E. Antonio Oburu Ondo, l'OPEP est prête à poursuivre son rôle crucial en fournissant des orientations à long terme et en garantissant un marché pétrolier stable au bénéfice des consommateurs et des producteurs.



« Le consensus auquel sont parvenus les participants reflète une étape positive vers la stabilité du marché et l'engagement de toutes les parties concernées à équilibrer l'offre et la demande. Il est essentiel de maintenir un marché stable, car la volatilité peut avoir des effets néfastes sur les consommateurs et les producteurs. En outre, nous reconnaissons et soutenons les déclarations de l'Arabie saoudite, qui soulignent l'importance de la stabilité et de la coopération sur le marché pétrolier », a déclaré le président de l'OPEP, S.E. Antonio Oburu Ondo, ministre des mines et des hydrocarbures de Guinée équatoriale.



La Chambre africaine de l'énergie entérine les décisions prises par l'OPEP.





Dans la même rubrique : < > Entreprises dirigées par des femmes au Sahel : près de 1 million $ de dons de la BAD fondés sur le genre Cameroun : des Tchadiens à la prison de Maroua pour vol de pièces détachées à la SNER Pipeline Cameroun-Tchad : COTCO SA révoque les administrateurs Savannah Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)