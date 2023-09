AFRIQUE Afrique : la BAD et la Corée signent des accords de dons de 28,6 millions $ pour soutenir le développement

Alwihda Info | Par APO - 14 Septembre 2023





La Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement de la Corée ont signé, mercredi 13 septembre 2023, à Busan, deux accords de financement pour stimuler le programme de développement de l’Afrique d’un montant de 28,6 millions de dollars.



Ce financement vient s’ajouter à un cofinancement de 600 millions de dollars au titre du Cadre d’investissement énergétique Corée-Afrique, conclu avec le gouvernement coréen en 2021. Ce cadre aide les pays africains à renforcer leurs capacités humaines et à développer leur secteur énergétique.



Les accords ont été signés à Busan, lors de la 7e conférence ministérielle de la coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC), organisée conjointement par la Banque et la Corée. La KOAFEC a débuté mardi.



Ce nouveau financement soutiendra principalement l’accès à l’énergie, la transformation agricole et le renforcement des connaissances et des capacités dans un certain nombre de pays africains.



Le financement sera déboursé en trois tranches de 4,6 millions de dollars en 2023, 24 millions de dollars en 2024 et 2025 en faveur du Groupe de la Banque africaine de développement. Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina et le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie et des Finances de la Corée, M. Kyungho Choo, ont signé le premier accord d’un montant de 28,6 millions de dollars.



M. Choo a présenté la Corée comme « un véritable partenaire pour les pays africains », ajoutant que le gouvernement ferait de son mieux pour contribuer à la croissance et au développement durables de l’Afrique.



M. Adesina a déclaré que ce financement supplémentaire de la Corée arrivait à point nommé, au moment même où le pays célèbre le 40e anniversaire de son adhésion à la Banque africaine de développement. Il a salué le gouvernement pour son engagement en faveur d’un partenariat solide entre la Banque africaine de développement et la Corée.



Le second accord, conclu entre la Banque africaine de développement et Statistics Korea, renforcera la coopération en matière de statistiques et améliorera la capacité des pays africains à produire des données de qualité. L’économiste en chef et vice-président de la Banque africaine de développement, Kevin Urama, et le commissaire de Statistics Korea, Hyoung il Lee, ont signé l’accord au nom de leurs institutions respectives.



Les hauts responsables ont indiqué qu’en vertu de l’accord conclu avec Statistics Korea, une agence du ministère de l’Économie et des Finances, les deux institutions travailleront ensemble pour sensibiliser aux questions statistiques et partager de nouvelles sources de données et méthodes pour améliorer la qualité des statistiques, y compris les mégadonnées (big data).



Le document de l’accord identifie des domaines de coopération possibles, tels que l’autoroute de l’information africaine de la Banque africaine de développement pour une prise de décision fondée sur des données probantes.



L’autoroute de l’information africaine est un mégaréseau de plateformes de données ouvertes reliant électroniquement tous les pays africains et 16 organisations régionales. Les chiffres de la Banque africaine de développement indiquent que le Fonds fiduciaire de la coopération économique Corée-Afrique est le plus important des fonds fiduciaires bilatéraux actifs de la Banque en termes de contributions reçues et de taille du portefeuille.



Le fonds, qui avait reçu 108 millions de dollars de contributions au 31 décembre 2022, a financé 203 projets depuis sa création.





Dans la même rubrique : < > Guinée : la BAD appuie a réglementation du secteur de l’électricité Mozambique : 6 millions de dollars pour renforcer le secteur privé et la gestion des finances publiques Mali : les Forces armées nationales repoussent une attaque terroriste Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)