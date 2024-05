Afrique : le RAFPRO a tenu une double assemblée générale à Lomé

Le Réseau Africain des Institutions et Fonds de Financement de la Formation Professionnelle (RAFPRO) a tenu simultanément sa 16éme assemblée générale et sa 6ème assemblée extraordinaire à Lomé, du 22 au 25 juin 2024.



Désormais, et à la suite du renouvellement du bureau, ce réseau régional des professionnels de la formation professionnelle sera présidé par Dr Philippe Ndr'i, secrétaire général du Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP) de Côte d'Ivoire, qui a placé son mandat sous le signe de l'ouverture à de nouveaux membres, et de la capitalisation des pratiques et des savoir-faire acquis.



Placé sous le thème général de la lutte contre le chômage des jeunes, cette assemblée générale a été l'occasion pour le pays hôte, le Togo, d'organiser une conférence sur la thématique : « Quels types d'apprentissage pour une insertion réussie ? », animé par le Dr Réal Romuald Mbida, consultant international.



Par ailleurs, plus qu'un réseau de professionnels uniquement, le RAFPRO est davantage une famille panafricaine où les valeurs de fraternité et de solidarité, sur tous les plans, ne sont plus de simples slogans.



C’est ce qui témoigne de la bonne ambiance dans laquelle se sont déroulés les travaux, sous la conduite impeccable du secrétaire exécutif du FNAFPP du Togo, Tchankoni Coffi et de son équipe conseillée par les président d'honneur, Pierre Henri CoffI et Djerma Lawal.



Le rendez-vous a été pris pour la prochaine assemblée générale à Brazzaville au Congo.