Afrique : le secrétaire d’État américain Blinken attendu au Kenya, Nigeria et Sénégal

Du 15 au 20 novembre 2021, le secrétaire d’État Antony J. Blinken se rendra au Kenya, au Nigeria et au Sénégal, soulignant ainsi la profondeur et l’ampleur des relations avec les partenaires africains. Au cours de cette visite, le secrétaire d’État fera avancer la collaboration entre les États-Unis et l’Afrique sur des priorités mondiales communes, notamment mettre fin à la pandémie du Covid-19 et reconstruire une économie mondiale plus inclusive, lutter contre la crise climatique, revitaliser nos démocraties et faire progresser la paix et la sécurité.



Le secrétaire Blinken commencera son déplacement à Nairobi, où il rencontrera le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, et la secrétaire du Cabinet pour les Affaires étrangères, l’ambassadrice Raychelle Omamo, pour affirmaer ainsi le partenariat stratégique avec le Kenya. Le secrétaire et les représentants du gouvernement kényan discuteront des intérêts communs en tant que membres du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment des questions de sécurité régionale telles que l’Éthiopie, la Somalie et le Soudan.



Il fera progresser la coopération entre les États-Unis et le Kenya pour mettre fin au Covid-19, améliorer l’accès à l’énergie propre et protéger l’environnement. Il soulignera le soutien des États-Unis à une élection kényane pacifique et inclusive en 2022. Ensuite, le secrétaire Blinken se rendra à Abuja, où il rencontrera le président Muhammadu Buhari, le vice-président Yemi Osinbajo et le ministre des Affaires étrangères Geoffrey Onyeama, pour discuter du renforcement de la coopération en matière de sécurité sanitaire mondiale, de l’élargissement de l’accès à l’énergie et de la croissance économique, ainsi que de la revitalisation de la démocratie. A cette occasion, il prononcera un discours sur la politique américaine en Afrique, dans la capitale de la plus grande démocratie d’Afrique.



En outre, il s’entretiendra avec des entrepreneurs nigérians du secteur numérique. Antony J. Blinken conclura son déplacement africain à Dakar, où il rencontrera le président Macky Sall et la ministre des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall. Compte tenu de la prochaine présidence de l’Union africaine qui sera assurée par le président Sall, le secrétaire Blinken se réjouit de pouvoir discuter des questions régionales et des valeurs communes. Il participera à des événements qui soulignent les solides relations commerciales entre l’Amérique et le Sénégal.



Il s’agira enfin d’amplifier le rôle des femmes sénégalaises entrepreneures et de revenir sur l’engagement des États-Unis dans la lutte contre la pandémie du Covid-19.