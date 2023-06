AFRIQUE Afrique : les États membres de l’ONU votent pour assurer un meilleur avenir urbain pour tous

Alwihda Info | Par APO - 6 Juin 2023



La seconde session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’habitat s’ouvre à Nairobi, au Kenya.





L’Assemblée se déroule du 5 au 9 juin 2023 à Nairobi, au Kenya. Elle est organisée par le gouvernement du Kenya en collaboration avec ONU-Habitat, le Programme des Nations Unies pour les établissements humains.



Plus de 80 ministres et vice-ministres prévoient d’assister à cette seconde session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’habitat. Près de 5 000 délégués du monde entier représentent les États membres et les parties prenantes lors de l’Assemblée.



Le président du Kenya, William Ruto, ouvrira l’Assemblée. La première dame du Kenya, Rachel Ruto, dirigera la première Table ronde des premières dames, consacrée aux femmes et à leur rôle dans la création d’espaces dans les villes, le 6 juin 2023.



« Nous devons changer notre point de vue sur les villes. Elles ne sont pas uniquement la source des problèmes. Elles peuvent également créer et déployer des solutions à grande échelle. Avec une planification, une construction et une gestion réfléchies, elles représentent la forme la plus durable d’habitat humain et la réponse à l’urgence climatique », déclare Maimunah Mohd Sharif, directeur exécutif d’ONU-Habitat, avant l’ouverture. « L’action locale et un multilatéralisme efficace et inclusif sont indispensables pour le progrès mondial. »



Le programme de cinq jours comprend un dialogue de haut niveau entre les chefs d’État, des débats thématiques, des dialogues se concentrant sur l’accès universel à un logement abordable, l’action climatique urbaine, le rétablissement après les crises urbaines, la localisation des ODD, la prospérité et la finance locale.



Plus de 30 événements parallèles présenteront des approches novatrices et des actions transformatrices liées aux cinq domaines clés soulignés dans le rapport du directeur exécutif consacré au thème spécial de la seconde Assemblée des Nations Unies pour l’habitat.



Dans le cadre de l’Urban Expo, plus de 50 exposants présenteront leurs projets urbains, meilleures pratiques et solutions de pointe pour relever les défis du logement, du transport, de l’énergie, et du changement climatique. En particulier, l’expo mettra à l’honneur 45 années d’urbanisation durable au Kenya.



Les États membres de l’ONU voteront un certain nombre de résolutions qui devraient être déposées pour guider les gouvernements régionaux, nationaux et locaux afin d’assurer un meilleur avenir urbain pour tous, notamment : Directives internationales pour des villes intelligentes centrées sur les personnes

Accélération de la transformation des établissements informels et des bidonvilles d’ici 2030

Journée mondiale du nettoyage de notre planète

Villes bio diverses et résilientes

Localisation des ODD

Logement adéquat pour tous

La session de cinq jours se terminera par une déclaration ministérielle à la conclusion d’un accord. La seconde Assemblée des Nations Unies pour l’habitat (#UNHA2) s’ouvre sur un appel en faveur d’un développement urbain durable et d’un multilatéralisme efficace afin de créer des villes plus vivables, durables et résilientes qui ressortiront plus fortes des situations de crise.L’Assemblée se déroule du 5 au 9 juin 2023 à Nairobi, au Kenya. Elle est organisée par le gouvernement du Kenya en collaboration avec ONU-Habitat, le Programme des Nations Unies pour les établissements humains.Plus de 80 ministres et vice-ministres prévoient d’assister à cette seconde session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’habitat. Près de 5 000 délégués du monde entier représentent les États membres et les parties prenantes lors de l’Assemblée.Le président du Kenya, William Ruto, ouvrira l’Assemblée. La première dame du Kenya, Rachel Ruto, dirigera la première Table ronde des premières dames, consacrée aux femmes et à leur rôle dans la création d’espaces dans les villes, le 6 juin 2023.« Nous devons changer notre point de vue sur les villes. Elles ne sont pas uniquement la source des problèmes. Elles peuvent également créer et déployer des solutions à grande échelle. Avec une planification, une construction et une gestion réfléchies, elles représentent la forme la plus durable d’habitat humain et la réponse à l’urgence climatique », déclare Maimunah Mohd Sharif, directeur exécutif d’ONU-Habitat, avant l’ouverture. « L’action locale et un multilatéralisme efficace et inclusif sont indispensables pour le progrès mondial. »Le programme de cinq jours comprend un dialogue de haut niveau entre les chefs d’État, des débats thématiques, des dialogues se concentrant sur l’accès universel à un logement abordable, l’action climatique urbaine, le rétablissement après les crises urbaines, la localisation des ODD, la prospérité et la finance locale.Plus de 30 événements parallèles présenteront des approches novatrices et des actions transformatrices liées aux cinq domaines clés soulignés dans le rapport du directeur exécutif consacré au thème spécial de la seconde Assemblée des Nations Unies pour l’habitat.Dans le cadre de l’Urban Expo, plus de 50 exposants présenteront leurs projets urbains, meilleures pratiques et solutions de pointe pour relever les défis du logement, du transport, de l’énergie, et du changement climatique. En particulier, l’expo mettra à l’honneur 45 années d’urbanisation durable au Kenya.Les États membres de l’ONU voteront un certain nombre de résolutions qui devraient être déposées pour guider les gouvernements régionaux, nationaux et locaux afin d’assurer un meilleur avenir urbain pour tous, notamment :





Dans la même rubrique : < > Abidjan : le président de la HAMA représentera le Tchad à un colloque international sur les régulateurs de l'audiovisuel Afrique : l'OPEP parvient à un consensus sur les niveaux de production pour la stabilité du marché Entreprises dirigées par des femmes au Sahel : près de 1 million $ de dons de la BAD fondés sur le genre Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)