Afrique : un Caucus financier pour conduire l'agenda du continent en matière de logement

La décision de former le Caucus a été prise par les actionnaires lors de la 43ème Assemblée générale annuelle (AGA) et du Symposium de l'institution qui se sont tenus à Kigali, au Rwanda, la semaine dernière.



Le Caucus, qui a été lancé lors de l'AGA, facilitera le dialogue et le partage d'informations sur les meilleures pratiques en matière de politique, de réglementation et de mise en œuvre du logement.



Il devrait également servir de plateforme continentale de plaidoyer pour donner la priorité au secteur du logement auprès des gouvernements nationaux et des institutions internationales.



Félicitant les actionnaires d'avoir approuvé la création du Caucus, Thierno Habib-Hann, directeur général et chef de la direction de Shelter Afrique Development Bank, a déclaré que la formation du Caucus financier des ministres africains de l'habitat et du développement urbain était « une initiative bienvenue ».



« Avec un déficit de 52 millions d'unités de logement et un coût de construction estimé à 25 000 dollars par unité, le continent a besoin d'au moins 1,4 billion de dollars, ce qui représente un énorme défi financier pour nous. Nous pensons que ce Caucus offrira une plateforme aux ministres du logement et du développement urbain des États membres pour collaborer, partager des connaissances et développer des politiques et des stratégies de financement afin d'améliorer leurs efforts pour fournir des solutions de logement durables et abordables dans leurs pays respectifs sous l'égide de Shelter Afrique Development Bank », a déclaré M. Habib-Hann.