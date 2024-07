AFRIQUE Afrique : une augmentation des catastrophes naturelles d'origine météorologique

Alwihda Info | Par Alwihda - 28 Juillet 2024



Le livre blanc de African Risk Capacity Mise en évidence de l'augmentation des catastrophes naturelles d'origine météorologique en Afrique. Ce document indique que les inondations sont les catastrophes naturelles les plus répandues en Afrique, tandis que les sécheresses touchent un plus grand nombre de personnes, ce qui souligne la nécessité pour les pays africains d'intensifier les investissements dans les systèmes d'alerte précoce.

L'African Risk Capacity (ARC) a publié un livre blanc sur l'état des catastrophes naturelles en Afrique. Ce document, intitulé « L'état des catastrophes naturelles en Afrique », met en lumière une préoccupation croissante : la fréquence accrue des catastrophes naturelles liées aux conditions météorologiques et leur impact économique dévastateur sur le continent. Au cours de la dernière décennie, la fréquence des catastrophes n'a cessé d'augmenter, passant de 32 incidents en 2014 à 56 occurrences en 2023, principalement dues aux inondations, dans 29 pays africains pour lesquels des données sont disponibles. On estime que les gouvernements africains ont dépensé 2,2 milliards de dollars pour gérer les catastrophes naturelles liées aux conditions météorologiques en 2023, dont environ 25 % sont imputables à la Libye, ce qui représente plus de 0,5 % du PIB du pays.



Le changement climatique est à l'origine d'événements météorologiques plus fréquents et plus graves, tels que les sécheresses et les inondations, qui entraînent d'importantes pertes en vies humaines, la destruction des moyens de subsistance et le déplacement de communautés. En analysant le poids économique des catastrophes météorologiques sur les nations africaines, le document donne un aperçu du coût de la gestion des risques de catastrophe, explore la trajectoire actuelle des événements météorologiques et propose des mécanismes de réponse pour une gestion efficace des catastrophes.



"Il est essentiel de comprendre l'état actuel de la gestion des risques de catastrophes ainsi que les défis et les opportunités qu'elle présente afin d'élaborer des stratégies de réponse efficaces. La publication du livre blanc de l'ARC marque une étape importante dans notre ambition de contribuer à la création de connaissances », a déclaré Ibrahima Cheikh Diong, sous-secrétaire général des Nations unies et directeur général du groupe ARC.



Les inondations sont plus fréquentes que les sécheresses, mais ces dernières touchent un grand nombre de personnes.



Dans les 29 pays africains pour lesquels des statistiques étaient disponibles, 1 436 catastrophes ont été enregistrées entre 2000 et 2023. Le document montre que 66 % de ces événements étaient liés à des inondations, 15,4 % à des tempêtes et 11,7 % à des sécheresses. L'impact des fortes précipitations a été intensifié par la déforestation et les pratiques inadéquates de gestion des terres. Même si les inondations dominent, les données montrent que les sécheresses ont touché davantage de personnes. Par exemple, en 2014, environ



5 épisodes de sécheresse enregistrés ont touché plus de 25 millions de personnes, tandis que 20 inondations ont touché moins d'un million de personnes. Cette tendance observée est cohérente dans la période couverte par les données.

Si l'on suit l'évolution des catastrophes naturelles liées aux conditions météorologiques depuis l'an 2000, l'Afrique se classe au troisième rang des cinq régions continentales pour ce qui est du nombre de catastrophes naturelles liées aux conditions météorologiques : Asie, Amériques, Europe et Océanie. Les pays les plus touchés dans le continent sont l'Afrique du Sud, le Mozambique et Madagascar en Afrique australe, le Nigeria à l'ouest et une bande s'étendant au nord-est de l'Angola jusqu'à l'Éthiopie et la Somalie dans la Corne de l'Afrique.



Munich Re estime à 8 milliards de dollars le montant total des pertes économiques directes subies par le continent à la suite de ces événements au cours de l'année. La tempête Daniel en Libye et le cyclone tropical Freddy au Mozambique sont deux des événements les plus graves survenus en Afrique en 2023, dont les pertes économiques sont estimées à 1,65 milliard de dollars et 1,53 milliard de dollars, respectivement.



En outre, le livre blanc montre que l'évolution des conditions météorologiques favorise la propagation des maladies transmises par l'eau, comme le choléra, et par les insectes, comme le paludisme, menaçant ainsi les progrès accomplis dans la réduction de l'incidence des épidémies depuis 2000.



En outre, le document met en évidence les inégalités entre les hommes et les femmes à la suite des catastrophes naturelles. Il reconnaît que si les catastrophes naturelles n'entraînent pas de discrimination fondée sur le sexe, leurs conséquences ne sont pas neutres du point de vue du genre. Les femmes portent un fardeau disproportionné lors des catastrophes naturelles en raison de ressources limitées et de facteurs structurels qui les exposent à des risques plus élevés.



Accroître les investissements dans les systèmes d'alerte précoce



Le document souligne l'importance des systèmes d'alerte précoce et leur capacité à sauver des vies, en présentant Africa RiskView, le système d'alerte précoce de l'ARC conçu pour anticiper et gérer les risques climatiques.



« Il est tout simplement inacceptable que seulement 40 % de l'Afrique soit actuellement couverte par des systèmes d'alerte précoce et que même ces derniers soient compromis par des problèmes de qualité », a noté M. Diong, soulignant qu'un préavis de seulement 24 heures d'un événement dangereux imminent peut réduire les dommages qui en découlent jusqu'à 30 %.



Selon le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe, les pays disposant d'une couverture importante ou complète en matière de systèmes d'alerte précoce enregistrent un huitième de la mortalité due aux catastrophes par rapport aux pays disposant d'une couverture limitée ou inexistante, ce qui met en évidence les avantages significatifs de l'investissement dans les systèmes d'alerte précoce en termes de sauvetage de vies humaines.





