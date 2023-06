Afrique : une conférence sur l’énergie se tient pour la première fois sur le continent

Pour la première fois, l’Africa Energy Forum (AEF) a ouvert ses portes en Afrique à Nairobi, au Kenya, dans le cadre de la célébration de son 25e anniversaire, au Kenyatta International Convention Center (KICC).



Organisé par EnergyNet et officiellement soutenu par le président du Kenya William Ruto, le forum se déroulera du 20 au 23 juin 2023. Largement considéré comme le plus important rassemblement de décideurs dans le domaine de l’énergie en Afrique, l’AEF joue depuis 24 ans un rôle déterminant dans la formation de partenariats, l’identification d’opportunités et la promotion du secteur énergétique.



« L’expérience du Kenya en matière de potentiel, de politiques, d’opportunités d’investissement et de projets dans le secteur de l’énergie reflète les immenses possibilités que recèle le paysage énergétique et climatique de l’Afrique. Il y a plusieurs décennies, le Kenya a investi avec audace dans le développement de ses capacités d’énergies renouvelables à une époque où il n’était pas à la mode de le faire », déclare le président Ruto.



Placé sous le thème « Africa for Africa », le programme de cette année donnera la priorité à des domaines stratégiques tels que l’exploitation minière, l’hydrogène, la connectivité et la « Transition équitable » pour favoriser l’avancement des projets, des partenariats et du développement des entreprises du secteur de l’énergie.



Parallèlement à l’AEF, le Youth Energy Summit (YES!) tiendra sa deuxième édition, dédiée à l’autonomisation de la prochaine génération de leaders africains de l’énergie. YES! réunira un millier de participants, parmi lesquels des professionnels en début de carrière, des entrepreneurs, des étudiants et des enseignants qui pourront renforcer leurs compétences et leurs relations et leur préparation aux affaires afin d’accélérer l’accès à une énergie fiable sur tout le continent.



Cette année, l’événement s’enrichit d’un partenaire remarquable : l’Alliance mondiale pour l’énergie au services des populations et la planète (GEAPP) qui s’associe à l’édition 2023 en tant que premier partenaire fondateur de l’événement.



Composée de philanthropes, d’entrepreneurs locaux, de gouvernements, de facilitateurs technologiques, de décideurs et de partenaires financiers, la GEAPP a pour mission de faciliter la transition des pays en développement vers un modèle d’énergie propre et favorable à la croissance tout en garantissant l’accès universel à l’énergie et le développement économique. Les participants à l’AEF auront l’occasion de dialoguer avec des parties prenantes et des décideurs du continent et du monde entier.



Ils pourront participer à des tables rondes de haut niveau, à des ateliers interactifs et à des discussions couvrant un large éventail de thèmes, notamment le développement des énergies renouvelables en Afrique, les moyens de surmonter les obstacles à la transition énergétique dans le secteur minier et la capacité de l’Afrique à devenir un acteur mondial de la production et de l’utilisation de l’hydrogène.



L’Africa Energy Forum couvrira une gamme de thèmes passionnants et de questions essentielles pour le secteur énergétique africain. Entre tables rondes et sujets d’actualités, partages de connaissances et d’informations précieuses pour le secteur africain de l’énergie, les participants peuvent s’attendre à un programme très riche.