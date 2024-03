Afrique : une université nigériane honore le président de la BAD

L’université Bayero de Kano, l’une des plus prestigieuses du Nigéria, a décerné un diplôme honorifique au président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, pour sa contribution exceptionnelle à l’éducation et au développement de la jeunesse dans le pays et sur le continent africain.



M. Adesina a reçu un doctorat en administration des affaires lors de la 38ème cérémonie de remise des diplômes de l’université, qui s’est tenue le 2 mars 2024 à Kano, rejoignant ainsi la ligue des influents récipiendaires de cette prestigieuse distinction, parmi lesquels figurent des icônes mondiales comme Nelson Mandela.



Le vice-chancelier de l’université Bayero, le Pr Sagir Adamu Abbas, a loué les contributions exceptionnelles de M. Adesina, reconnaissant son impact puissant sur divers aspects de la vie, en particulier son dévouement à l’amélioration de la vie des citoyens ordinaires.



« En recevant ce titre de docteur honorifique, je suis désormais membre de la famille de l’université Bayero de Kano. Je chérirai toujours cet honneur. Vous pourrez toujours compter sur moi ici à Kano, et pour faire progresser cette université », a déclaré Akinwumi Adesina.



L’université Bayero de Kano (BUK), réputée pour son excellence, a été classée troisième meilleure université du Nigéria. Deux de ses diplômés devenus médecins, le Pr Hadiza Galadana et le Dr Bosede Afolabi, ont été salués par la Fondation Bill et Melinda Gates comme « faisant partie des médecins qui changent le monde. »



M. Adesina, qui était ministre de l’Agriculture du Nigéria avant d’être élu à la tête du Groupe de la Banque africaine de développement en 2015, a souligné l’impact de ses interventions politiques sur le secteur agricole, en particulier à Kano.



Il a cité le succès d’« UMZA rice », la plus grande rizerie locale du Nigéria, qu’il a soutenue pendant son mandat. Il a rappelé que lorsque des variétés de blé résistantes à la chaleur ont été introduites dans le nord du Nigéria, dans la région du bassin du lac Tchad, dans la vallée de la Kadawa, les gens « n’en revenaient pas des rendements élevés des variétés de blé et de leur taille. »



A l'occasion de la cérémonie, l’université Bayero a décerné un doctorat en droit (« honoris causa ») au vice-président du Sénat nigérian, Barau Jibrin. Au total, 180 étudiants ont reçu un diplôme de première classe au cours de la cérémonie, venant s’ajouter aux 11 284 diplômés de l’université depuis sa création en 1960. Au cours de cette période, l’université Bayero a délivré plus de 300 doctorats et plus de 3 700 masters.



La cérémonie s’est déroulée en présence, entre autres, du gouverneur de l’État de Kano, Abba Kabir Yusuf, du ministre de l’Éducation nationale, Mamman Tahir, de l’émir de Kano, Aminu Ado Bayero, de l’homme le plus riche d’Afrique et président-directeur général du groupe Dangote, Aliko Dangote, du secrétaire exécutif du Fonds pour l’éducation tertiaire (TETFUND), l’architecte Sonny Echono, ainsi que de sénateurs nigérians en exercice et d’anciens sénateurs et de membres de la Chambre des représentants du Nigéria.