Afrobasket 2021 : le Tchad bat le Gabon pour le tour éliminatoire

L'équipe tchadienne de basketball a battu mercredi à Malabo, l'équipe du Gabon sur un score de 78-61, dans le cadre du tour éliminatoire de l'Afrobasket 2021.



Les joueurs tchadiens affronteront également l'équipe de la Guinée équatoriale.



Les joueurs tchadiens se sont envolés lundi pour Malabo, en Guinée équatoriale, dans le cadre du tour préliminaire de l'Afrobasket 2021 qui aura lieu au Rwanda.



Si le Tchad parvient à se qualifier pour le deuxième tour, il se retrouvera avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Guinée Conakry, des pays qualifiés d'office qui ont participé à l'Afrokbasket précédent.



Les joueurs tchadiens déterminés



"Avec le peu de temps, on a pu ajuster le jeu sur le plan technique et tactique. Ce qui nous inquiète un peu c'est la condition physique", a déclaré lundi Nodjimadji Abdoulaye, sélectionneur national.



"Nous y allons super motivés", a assuré le président de la Fédération tchadienne de basketball, Bani Ngata Goulou, malgré une difficile préparation entamée en décembre 2019.