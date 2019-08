Agriculture : vers une collaboration entre le ministère de l’agriculture et des moines au Togo

Lomé - Le ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique, Koutéra BATAKA a effectué le mercredi 21 août 2019, une visite de travail au sein du monastère de Dzogbégan dans la préfecture de Danyi (180 km au Sud-ouest de Lomé).



Le ministre a profité de l’occasion pour adresser ses félicitations à ces moines qui en dehors de leur mission pastorale, font la promotion de l'agriculture dans la région à travers l'exploitation du café, la production de citronnelle et la fabrication de confitures, du miel, du lait et des produits à base de plantes médicinales.



« Le monastère de Danyi joue un rôle non négligeable en termes de développement de la chaîne de valeur agricole (production, la transformation et la commercialisation). Les moines travaillent avec les coopératives de planteurs de café, des groupements des femmes qui plantent de la citronnelle. Ces prêtres sont de vrais acteurs qui militent pour le développement économique du Togo », a-t-il laissé entendre.



Pour le ministre, l’innovation dont font preuve les moines dans le domaine de la recherche, production, transformation et commercialisation, mérite d’être utilisée en exemple, encouragée et approfondie.



Il a de ce fait instruit les techniciens de l'Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) et ceux de l'Institut de Conseil d'Appui Technique (ICAT), de s'approcher des moines pour définir des pistes de collaboration dans le but d'approfondir leurs recherches pour plus de rendements dans le secteur agricole.



Notons que, le monastère de Dzogbégan, fondé en 1961 et devenu abbaye depuis 1993, œuvre également dans le domaine de la santé, de l’éducation ou encore de l’hôtellerie.