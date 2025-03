Aïd el-Fitr à Sarh : Une Célébration de Foi et de Fraternité

La cérémonie a été dirigée par Cheik Mahamat Al Habib Yaya, vice-président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Moyen-Chari, en présence de plusieurs personnalités, dont le délégué général du gouvernement, Abderamane Ahmat Bargou, et ses proches collaborateurs. Après la prière collective, Cheik Mahamat Al Habib Yaya a adressé un message empreint de sagesse et de piété aux fidèles présents. Il a exprimé sa reconnaissance envers Allah pour avoir permis aux croyants de traverser ce mois de jeûne et de prière avec dévotion.



Dans son sermon, il a souligné que le Ramadan est une période de bénédiction et de renouveau spirituel, rappelant que c'est durant ce mois que le Saint Coran a été révélé au Prophète Mahomet. Il a encouragé les fidèles à poursuivre sur cette voie de piété, en persévérant dans la prière et la bienfaisance. "Le mois de Ramadan nous enseigne la discipline, la patience et le partage. Que cet esprit de solidarité demeure en nous tout au long de l'année", a-t-il déclaré avant d'élever des prières pour la paix et la stabilité du Tchad.