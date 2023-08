Air France prolonge la suspension de ses vols vers des pays d’Afrique de l’Ouest

La compagnie aérienne française a décidé de prolonger la suspension de ses vols vers le Mali et le Burkina Faso, jusqu'au 31 août inclus.



Quant aux vols à destination du Niger, ils resteront suspendus jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure a été annoncée par la compagnie aérienne française, qui occupe une place centrale dans le transport entre l'Europe et l'Afrique.



À l'origine, le 7 août dernier, Air France avait suspendu ses vols vers Bamako (7 vols par semaine), Ouagadougou (5 vols par semaine) et Niamey (4 vols par semaine), suite à la fermeture de l'espace aérien du Niger.



Cette décision fait suite au coup d'État qui s'est déroulé dans ce pays voisin le 26 juillet.