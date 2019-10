Airtel Africa annonce un partenariat avec le groupe Ecobank pour permettre aux clients Airtel Money d'améliorer leur accès aux services financiers mobiles

Airtel Africa (Airtel.Africa), l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications dans 14 pays d'Afrique, et Ecobank Transnational Incorporated ("ETI") (Ecobank.com), société mère d'Ecobank, premier groupe bancaire panafricain présent dans 33 pays ont signé un partenariat qui permettra à des millions de clients Airtel Money et Ecobank d'améliorer leur accès aux services financiers mobiles et d'effectuer diverses transactions mobiles, en Afrique.

Ce partenariat, soumis à l'approbation des autorités de régulation de chaque marché, permettra aux clients Airtel Money, d'effectuer des dépôts et des retraits en ligne, d'effectuer des transferts de fonds en local et à l’international, en temps réel, effectuer des paiements en magasin et accéder à des prêts et à des produits d'épargne, par le biais de la plateforme dédiée aux services financiers digitaux de Ecobank.

Le partenariat permettra également aux titulaires de comptes d’entreprise Ecobank d’effectuer des décaissements en masse, tels que des paiements de salaires directement dans les portefeuilles Airtel Money des clients Airtel. En outre, Ecobank pourra parrainer Airtel Money pour l’émission de cartes de débit et de cartes prépayées, virtuelles et matérielles, pour le compte de ses clients.

Raghunath Mandava, Président Directeur Général d’Airtel Africa, a déclaré : « Ce partenariat est une nouvelle preuve de l’engagement d’Airtel Africa pour la fourniture de solutions simples, abordables et novatrices pour nos clients, en Afrique. Nous continuerons à proposer des solutions M-Commerce pertinentes sur le plan local avec des partenaires tels qu'Ecobank afin d'améliorer la vie de nos clients au quotidien. »

Ade Ayeyemi, Directeur général du Groupe Ecobank, a affirmé : « Nous sommes convaincus que l'inclusion financière peut véritablement contribuer au développement économique. La collaboration avec les principaux fournisseurs de services de télécommunications en Afrique est donc un facteur stratégique clé pour combler le fossé entre les personnes bancarisées et les non-bancarisées, d’où ce partenariat avec Airtel Africa, qui met les services financiers d'Ecobank à la disposition de tout consommateur disposant d’une ligne Airtel enregistrée sur Airtel Money, dans les pays de notre réseau, où les autorisations réglementaires le permettent. Ce partenariat, porteur de vastes possibilités, offrira davantage de commodité aux clients, à l’intérieur du pays, en particulier pour les transactions transfrontalières et les transferts de fonds en Afrique. »

À propos d'Airtel Africa :

Airtel Afrique(LSE: AAF; NSE: AIRTELAFRI) (Airtel.Africa) est l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunication et d'argent mobile, avec une présence dans 14 pays d'Afrique, principalement en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Airtel Afrique propose à ses abonnés une suite intégrée de solutions de télécommunication, comprenant des services de voix et de données mobiles ainsi que des services de paiement mobile aux niveaux national et international. Le Groupe souhaite continuer à fournir une expérience client simple et intuitive à travers des parcours client rationalisés.

A propos du groupe Ecobank :

Créée à Lomé (Togo) en 1986, Ecobank Transnational Incorporated («ETI») (Ecobank.com) est la société mère du premier groupe bancaire panafricain indépendant, Ecobank. Le Groupe a actuellement des filiales bancaires dans 33 pays africains, à savoir : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, République centrafricaine, Tchad, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique), Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigéria, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Sud-Soudan, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Le Groupe possède également une licence bancaire à Paris, France et des bureaux de représentation à Addis-Abeba, en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Dubaï aux Émirats Arabes unis, à Londres au Royaume-Uni et à Pékin en Chine. ETI est côtée aux bourses de Lagos, Accra et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) - la BRVM. Le groupe appartient à plus de 600 000 actionnaires individuels et institutionnels locaux et internationaux. Le groupe emploie plus de 16 000 personnes dans 40 pays. Ecobank offre des services de banque de détail, banque de grande clientèle, d’investissement et gestion d’actifs, propose des services monétiques aux organisations internationales et aux gouvernements par le biais de plus de 800 agences et bureaux, plus de 2000 distributeurs de billets, la banque par internet (Ecobank.com) et les services de banque mobile.

ETI est coté à la Nigerian Stock Exchange, à Lagos, à la Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan.