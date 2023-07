Airtel lance la eSIM au Tchad : Une nouvelle ère pour la connectivité mobile

Le Tchad est le deuxième pays d'Afrique Centrale à bénéficier de cette innovation parmi les 14 pays africains où Airtel est présent, selon le Directeur Général d'Airtel Tchad, Dina Mahamat Amadou.



Au lieu d'une carte SIM physique et amovible, Airtel propose l'eSIM sous la forme d'un logiciel installé sur une puce de carte de circuit universelle intégrée (eUICC) qui est fixée en permanence à un téléphone Android. Cela permet aux utilisateurs de voyager et d'utiliser leur téléphone dans le monde entier sans avoir besoin de changer de carte SIM physique. La transition entre une SIM traditionnelle et une eSIM peut être effectuée facilement via une simple manipulation.