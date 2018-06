Aiteo n’est pas responsable des protestations nigérianes concernant un mazoutage illégal dans le delta du Niger

La société Aiteo Eastern Exploration and Production réfute fermement l’accusation faite par le Commandant de l’Operation Delta Safe (OPDS), le contre-amiral Apochi Suleiman, aux environs du 1er juin 2018 et citant la société et son PDG Benedict Peters comme ayant ourdi les accusations sérieuses proférées à son encontre par les Nigérians de la région du […]

La société Aiteo Eastern Exploration and Production réfute fermement l’accusation faite par le Commandant de l̵...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...