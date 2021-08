Algérie : des incendies meurtriers embrasent la Kabylie

Située au nord de l’Algérie, la région de la Kabylie fait face à des incendies qui ont déjà causé la mort d’environ 70 personnes dont 28 militaires. La plupart de ces victimes viennent de Tizi-Ouzou. Les militaires sont décédés alors qu’ils évacuaient des villageois mardi en fin de journée. 12 autres sont hospitalisés dans un état critique.



Même si la piste d’origine criminelle est envisagée, il faut dire que ces feux seraient liés aux fortes chaleurs. L’on a ainsi pu voir d’impressionnantes images filmées par la population elle-même. Ces incendies ravagent toute une partie de la région depuis le 9 août 2021. Les pompiers tentent de contrôler les flammes. De son côté, la population, très courageuse, tente également de leur prêter main forte, mais elle ne dispose parfois que de simples branches.



Alors que la situation devient de plus en plus alarmante, les flammes sont attisées par le vent et les végétaux s’embrasent en raison de la chaleur. Ces incendies sont nombreux et touchent parfois des zones difficiles d’accès. Certains foyers continuent à progresser, les jours suivants s’annoncent de ce fait délicats. De son côté, le gouvernement a évoqué la piste de pyromanes organisés et promet des arrestations.