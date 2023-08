Ali Lamine Zeine : "un engagement fort du Tchad à soutenir le Niger"

"Nous avons constaté un engagement solide de la part du Tchad pour soutenir le Niger dans cette période critique", a déclaré Ali Mahamane Lamine Zeine.



Le premier ministre nigérien en transition a justifié sa visite en soulignant le désir de renforcer la coopération entre le Tchad et le Niger. "Nous partageons de nombreux points en commun", a-t-il ajouté, "nous avons été chaleureusement accueillis et avons reçu d'excellents conseils".



Accompagné d'une délégation gouvernementale, Ali Mahamane Lamine Zeine a été reçu en audience par le président de transition.



Le premier ministre du CNSP a souligné que les deux pays partagent des frontières, des histoires et des peuples communs. Il a également rapporté que les échanges avec les autorités tchadiennes ont été fructueux et lui ont assuré de l'engagement du Tchad à soutenir le Niger et son peuple dans cette phase critique de leur histoire.