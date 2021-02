Alladoum Djarma Balthazar : "le peuple tchadien portera son choix sur notre modeste personne"

Le président fondateur du parti Action Socialiste Tchadienne pour le Renouveau (ASTRE), Alladoum Djarma Balthazar, a été investi samedi à Laï pour l'élection présidentielle d'avril 2021.



"Le peuple tchadien portera majoritairement son choix sur notre modeste personne, en nous confiant la légitimité et la gestion du pouvoir d’État de notre République", a déclaré le candidat.



Selon lui, "l’adhésion des populations à la vision de notre parti qui est de bâtir avec le peuple un Tchad de progrès économique et social, de liberté et de justice, se concrétisera par des programmes pertinents de gouvernance".



Le président du parti Peuple pour le renouveau et la démocratie au Tchad (PRDT), M. Tchigui Fidele, a évoqué "plusieurs défis à relever".



"Dans un premier temps, nous avons un défi central, celui de la situation politique difficile à amorcer depuis 2019 qui nous a été soumise injustement par la mauvaise foi de nos dirigeants. Le second défi est celui qui a commencé avec la révision du fichier électoral. Le défi est énorme", a-t-il dit.



Le deuxième congrès ordinaire du parti ASTRE a été axé sur le thème : "le défi de l’alternance".