Alliance pour l’entrepreneuriat en Afrique : IFC annonce de nouveaux projets pour soutenir les MPME

Annoncées lors d’un événement organisé par l’Alliance pour l’entrepreneuriat en Afrique en marge du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris, ces initiatives témoignent de l’engagement d’IFC à soutenir les petites entreprises, la création d’emplois et le développement du secteur privé.



Ces nouveaux projets sont les suivants :



Le Programme pour le financement des MPME : Cette initiative pluriannuelle fournira jusqu’à 5 milliards de dollars de financements qui permettront d’accroître les ressources et de mobiliser les marchés des capitaux au service du développement à l’échelle mondiale. Elle s’attachera plus précisément à augmenter le volume de prêts aux femmes entrepreneures, aux MPME œuvrant pour la sécurité alimentaire, aux MPME primo-emprunteuses et aux MPME présentes dans des régions vulnérables touchées par le changement climatique. Le programme couvrira les États fragiles et en situation de conflit, ainsi que les pays à revenu intermédiaire. IFC débloquera notamment 250 millions de dollars pour financer la résilience et la protection des MPME dans les petits États insulaires.



Le Programme d’accélération de la croissance agricole en Afrique : Le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire est estimé à 140 millions en Afrique et, malgré sa richesse en ressources naturelles et en terres arables, le continent importe pour 35 milliards de dollars de denrées chaque année. Ce nouveau programme apportera des financements aux entreprises agroalimentaires pour renforcer leur croissance et leur expansion, ce qui permettra à terme d’intensifier la production locale de nourriture et de contribuer à une plus grande sécurité alimentaire. L’initiative vise à aider ces entreprises à accéder aux financements, à améliorer leur productivité et à accroître leur compétitivité sur les marchés locaux et internationaux. Au travers de ce programme, IFC apportera jusqu’à 1 milliard de dollars de financement et couvrira jusqu’à un million d’hectares de terres au cours des trois prochaines années.



Le Projet pilote en faveur des start-up (BERD-IFC) : Annoncé en partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), l’un des sept membres initiateurs de l’Alliance, ce projet favorisera le renforcement des capacités, le mentorat, la mise en réseau et l'accès au financement pour les jeunes entreprises, les incubateurs, les accélérateurs et les fonds d’amorçage en Afrique du Nord.



Le Partenariat pour la répartition des risques : Initiative conjointe d’IFC et de Proparco, ce partenariat contribuera à élargir l’accès des marchés africains émergents à un financement durable du commerce et à renforcer les échanges entre les pays du continent. En Afrique, les coûts commerciaux peuvent atteindre jusqu’à 300 % de la valeur des marchandises échangées. Grâce à ce partenariat, Proparco participera au Programme de financement du commerce mondial (GTFP) d’IFC à hauteur de 500 millions de dollars.



« Nous sommes heureux d’annoncer ces nouveaux projets qui sont la preuve de notre engagement continu à soutenir les MPME, notamment à travers l’Alliance pour l’entrepreneuriat en Afrique. Ces initiatives contribueront à élargir l’accès aux financements, à améliorer la productivité et à renforcer la résilience des MPME, autant de facteurs essentiels à la croissance économique et à la création d’emplois », a déclaré le directeur général d’IFC Makhtar Diop.