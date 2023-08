Allianz sponsorise la conférence de l'OESAI, qui promeut l'inclusion financière par l'innovation

Lire la suite sur : Alwihda EcoFinances

Johannesburg - Allianz Commercial, l'un des principaux assureurs mondiaux des entreprises et l'une des principales unités commerciales du groupe Allianz, est fière de parrainer la 45e conférence annuelle et l'assemblée générale de l'Organisation des assureurs d'Afrique orientale et australe (OESAI), qui se tiendront à Maurice du 27 au 31 août 2023. La conférence, dont le thème est "Ne laisser personne de côté : L'inclusion financière par l'innovation", marquera le 50e anniversaire de l'OESAI....