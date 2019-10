Angola atrai empresas americanas para concessões mineiras

O Governo angolano atrai investidores internacionais, particularmente americanos, para absorver know how, tecnologia avançada e captar recursos financeiros para a economia nacional, visando diversificar e aumentar a produção interna de bens e serviços. A intenção foi expressa esta segunda-feira, em Nova Iorque, pelo embaixador de Angola nos Estados Unidos da América, Joaquim do Espírito Santo,… […]

O Governo angolano atrai investidores internacionais, particularmente americanos, para abs...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...