TCHAD

Anne Hidalgo à N'Djamena : Un nouvel élan pour la coopération entre Paris et la capitale tchadienne


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 27 Octobre 2025


La Maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, a effectué une visite officielle à la Commune de N'Djamena ce 26 octobre 2025, dans le cadre du Pacte d’amitié et de coopération signé entre la Ville de Paris et la capitale tchadienne.


Dans son mot de bienvenue, le président de la Commission « Coopération, Jumelage, Administration générale et Patrimoine » de la Commune de N'Djamena, M. Hassan Guedallah Mahamat, également président du comité d’organisation chargé de l’accueil de la délégation parisienne, a rappelé que cette visite s’inscrit dans le prolongement du Pacte d’amitié et de coopération signé le 23 juin 2025 à Paris.

 
Selon lui, cette rencontre illustre la volonté commune de consolider les liens fraternels et durables entre les deux capitales, fondés sur des valeurs de solidarité, de partage d’expériences et de progrès mutuel au service des populations.


Cette visite marque une étape importante dans la mise en œuvre du partenariat entre les deux municipalités. Elle vise à approfondir les axes de collaboration définis dans le cadre du pacte, à travers une coopération décentralisée dynamique, tournée vers l’avenir, et portée par une diplomatie communale exemplaire.


