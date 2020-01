Appel à candidatures - Partenariat Hubert Curien Toubkal

Le Partenariat Hubert Curien Toubkal – PHC Toubkal – est un programme de coopération scientifique bilatéral mis en œuvre en France par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangère (MEAE) et le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESRI), et par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique au Maroc.

Le PHC Toubkal se définit par trois objectifs spécifiques :

• Favoriser les échanges entre chercheurs et enseignants chercheurs des deux pays permettant de nouer des collaborations à long terme, de créer des réseaux ou d’accéder conjointement à des réseaux internationaux existants ou de participer aux projets européens ;

• Soutenir la formation à et par la recherche par l’implication obligatoire d’un doctorant marocain en cotutelle par projet ;

• Aider à valoriser des recherches innovantes ayant un impact sur le développement durable, les filières et outils de production ou de transformation débouchant sur le transfert et de valorisation des résultats.

Les projets, financés durant trois ans, doivent obligatoirement s’inscrire dans l’un des champs suivants :

• Mathématiques et Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC) avec une priorité au numérique et à ses nouveaux outils ;

• Sciences de la matière ;

• Sciences pour l’ingénieur ;

• Sciences de la vie et de la santé ;

• Sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement ;

• Lettres, Sciences humaines et sociales, Sciences juridiques, économiques et de gestion ;

• Sciences agronomiques et vétérinaires.

Calendrier 2020

• Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 20 février 2020 (le dossier papier doit être déposé au CNRST Maroc avant le jeudi 27 février 2020 par le responsable de projet marocain).

• Réunion du comité mixte de sélection des projets : juin 2020

• Diffusion des résultats : mi-juillet 2020

• Début des projets retenus : mi-janvier 2021

Plus d’informations : https://www.campusfrance.org/fr/toubkal