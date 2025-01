INTERNATIONAL

Arabie Saoudite : La vaccination contre la méningite est obligatoire pour la Omra 2025

Alwihda Info | Par Peter Kum - 19 Janvier 2025

Afin de préserver la santé des pèlerins et de prévenir toute épidémie, les autorités saoudiennes ont rendu obligatoire la vaccination contre la méningite à méningocoque pour tous les individus âgés d'un an et plus souhaitant effectuer la Omra en 2025.