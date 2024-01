Arabie Saoudite : des accords d'une valeur de 27 milliards de riyals signés le premier jour du FMF24

Vingt accords et protocoles d'accord ont été signés le premier jour de la troisième édition du Future Minerals Forum (FMF), entre les agences gouvernementales, les entreprises et d'autres organisations participant au Forum, pour une valeur totale de 27 milliards de riyals (SAR).



Il s'agissait notamment d'accords liés à l'exploration minière, à la technologie et aux communications ainsi qu'à l'application de normes de durabilité, de localisation, de qualification et d'industrialisation dans le secteur des minéraux.



Les détails des 33 sites disponibles, pour l'exploration cette année, ont également été dévoilés lors du Forum, ainsi que la première ceinture minière disponible pour l'exploration dans la région, située plus précisément à Jabal Sayid, d'une superficie de 4 000 kilomètres carrés.



Le ministre de l'Industrie et des Ressources minérales, Bandar AlKhorayef, le ministre de l'Investissement, Khalid Al-Falih, le ministre des Transports et des Services logistiques, Saleh Al-Jasser, le vice-ministre de l'Industrie et des Ressources minérales pour les Affaires minières, Khalid Al-Mudaifer, et l'ingénieur Sulaiman Al-Mazrou, président-directeur général du Programme national de développement industriel et de services logistiques, étaient présents lors de la cérémonie de signature.



Le ministère saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, le ministère de l'Investissement, la Commission royale pour Jubail et Yanbu, la Saudi Geological Survey, la Saudi EXIM Bank et la Saudi Mining Polytechnic (SMP) étaient parmi les agences gouvernementales et du secteur privé participant à la signature de ces accords et protocoles d'accord.



Parmi les signataires des accords figuraient la Saudi Mining Services Company, Moxico Ajlan & Bros Mining, Saudi Aramco, Al-Haytham Mining Company, Manara Minerals, Vale, la Commission géologique de Finlande, Maaden, l'Organisation japonaise pour les métaux et la sécurité énergétique, SABIC, Export-Import Bank des États-Unis, Energy & Water Academy et Al Fada Anode Production Company.



La troisième édition du FMF a débuté le matin du 10 janvier au Centre de conférence international du roi Abdulaziz (KAICC), avec plus de 16 000 participants originaires de 145 pays, ainsi que 250 conférenciers. Pendant deux jours, le Forum abordera certaines des questions les plus urgentes concernant le secteur des minéraux.