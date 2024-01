Arabie Saoudite : lancement du plan développement urbain à Adel District

Le plus grand projet de développement urbain à Dammam en Arabie saoudite, Adel Real Estate, a récemment annoncé le lancement des plans finalisés d'Adel District, le plus grand développement urbain de zones résidentielles.



S'étendant sur environ 5,6 millions de mètres carrés, le projet est stratégiquement situé à Dammam, dans la province orientale de l'Arabie saoudite, et sera mis aux enchères au premier trimestre 2024.



Situé à l'ouest de la ville de Dammam, Adel District est localisé le long de la chaussée du Roi Fahd (route de l'aéroport), entre la route du Roi Saoud et la route de Riyad, à proximité de certaines des autoroutes les plus animées qui relient aux monuments les plus célèbres de la ville.



Destiné à devenir la prochaine destination de logement et d'investissement, Adel District offre un accès facile aux centres de services essentiels et aux commodités. Il se trouve à quelques minutes d’Al-Asala Colleges, de l'hôpital saoudo-allemand, d’Al Othaim Park et de l'aéroport international du Roi Fahd. Conçu par Adel Real Estate, Adel District est un développement urbain parcellaire et comprendra plus de 5 quartiers résidentiels, pouvant accueillir environ 50 000 personnes.



Il a été agrandi avec une gamme complète d'équipements, notamment des immeubles résidentiels, des bureaux, des mosquées, des centres commerciaux et des centres de vente au détail, des centres de santé, des établissements d'enseignement et de loisirs, ainsi que des incubateurs de créativité et d'innovation et des espaces verts (Adel Park).



Les infrastructures et les travaux publics essentiels ont été complètement achevés avec les réseaux d'eau, d'électricité, d'éclairage, de routes, de téléphone, de drainage des eaux pluviales et d'égouts déjà en place, conformément aux plus récentes normes en vigueur de développement durable. Un élément clé d'Adel District sera « West Boulevard », offrant aux investisseurs les moyens de créer des communautés d'affaires.



Cet espace sera la pierre angulaire du quartier et soutiendra la croissance de ses marchés, centres commerciaux, restaurants et cafés. Pour assurer le bien-être et la qualité de vie des habitants, et en accord avec l'initiative verte saoudienne, Adel Real Estate a planté 13 000 arbres pour atteindre la durabilité environnementale.



La société a également conçu et construit « Adel Park » pour offrir aux résidents un espace de détente, des aires de jeux, des sentiers de marche et de sport, faisant d'Adel District une destination de vie préférée.



Adel Real Estate s'efforce de construire des communautés intégrées, en concevant des développements urbains où les gens peuvent réaliser leurs rêves, profiter d'une qualité de vie élevée, basée sur des normes modernes de planification, de mise en œuvre et de performance, tout en établissant une base d'infrastructure professionnelle pour les promoteurs immobiliers.