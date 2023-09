INTERNATIONAL Arabie saoudite : le prince héritier Mohammed bin Salman dévoile le plan directeur de Soudah Peaks

Alwihda Info | Par AETOS WIRE - 26 Septembre 2023



Son Altesse Royale, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane bin Abdulaziz Al Saud, Premier ministre et président de Soudah Development, a dévoilé le plan directeur pour développer un nouveau projet dans la région montagneuse de Soudah et certaines parties de Rijal Almaa.

Le projet Soudah Peaks prévoit la création d’une destination de tourisme de montagne de luxe à 3015 mètres d’altitude, sur le plus haut sommet d’Arabie saoudite. Situé dans un environnement naturel et culturel extraordinaire dans la région d’Asir, dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite, le projet sert d’élément clé des efforts du Fonds d’investissement public (PIF) visant à diversifier l’économie en développant des industries vitales telles que le tourisme, l’hôtellerie et les loisirs, et en soutenant la stratégie de développement d’Asir.



Le prince héritier Mohammed bin Salman, président du conseil d’administration de Soudah Development, a déclaré que Soudah Peaks représentait une nouvelle ère du tourisme de montagne de luxe, dans la mesure où il propose une expérience de vie sans précédent tout en préservant l’environnement naturel et la richesse culturelle et patrimoniale. Ce projet est stratégiquement conforme aux objectifs de la Vision 2030, à savoir développer le tourisme et les loisirs, soutenir la croissance économique, attirer les investissements, contribuer à hauteur de plus de 29 milliards de riyals saoudiens au PIB cumulé du Royaume et créer des milliers de possibilités d’emploi directes et indirectes.



Et son altesse royale d’ajouter : « Le plan directeur réaffirme notre engagement aux efforts mondiaux visant à préserver l'environnement et les ressources naturelles pour les générations futures à contribuer à la diversification des sources de revenus nationaux et à la construction d'une économie solide qui attire les investissements locaux et mondiaux ».



« Soudah Peaks sera une addition importante au secteur du tourisme en Arabie saoudite et placera le Royaume sur la carte du tourisme mondial, tout en célébrant la richesse de la culture et du patrimoine du pays. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir la beauté de Soudah Peaks, d’explorer la richesse de sa culture et de son patrimoine, et de vivre l’expérience de l’hospitalité authentique de la communauté locale. Soudah Peaks proposera des expériences inoubliables dans un cadre verdoyant, au-dessus des nuages », a indiqué le prince héritier.



Soudah Peaks vise à fournir des services d’hospitalité luxueux et haut de gamme à plus de deux millions de visiteurs tout au long de l’année d’ici à 2033. Le plan directeur est conçu de manière à refléter les styles traditionnels et architecturaux locaux et à promouvoir le patrimoine culturel et paysager de la région. La destination comptera six zones de développement uniques : Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal et Red Rock. Chacune d’entre elles disposera d’une gamme d’installations de classe mondiale, notamment des hôtels, des stations de montagne de luxe, des chalets résidentiels, des villas, des manoirs haut de gamme, des attractions commerciales et de divertissement, ainsi que des attractions en plein air dédiées au sport, à l’aventure, au bien-être et à la culture.



Soudah Development fournira 2700 chambres d’hôtel, 1336 unités résidentielles et 80 000 mètres carrés d’espace commercial pour Soudah Peaks d’ici à 2033. Le plan directeur sera développé sur trois phases. L’achèvement de la première phase est prévu pour 2027 avec 940 chambres d'hôtel, 391 unités résidentielles et 32 000 mètres carrés d'espace commercial.



Soudah Peaks s'étend sur plus de 627 kilomètres carrés surplombant un paysage naturel impressionnant, avec moins de 1 % des terrains acquis à des fins de construction. Il reflète en effet l'engagement de Soudah Development à protéger et à préserver l'environnement, en adoptant les meilleures normes de développement durable, et en contribuant aux efforts de l’Initiative verte saoudienne.



En tant que société par actions fermée appartenant au PIF, Soudah Development vise à développer une destination touristique de montagne de luxe unique en Arabie Saoudite, tout en préservant l'environnement naturel et le patrimoine culturel de la zone du projet répartie sur Soudah et certaines parties de Rijal Almaa.





