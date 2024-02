Arrow Electronics renforce son centre d’excellence en Égypte pour des capacités automobiles de nouvelle génération

Arrow Electronics, Inc. (NYSE : ARW), fournisseur mondial de solutions technologiques, et sa société de services d’ingénierie, eInfochips, ont annoncé l’expansion de leur Centre d’excellence automobile (CoE) en Égypte pour aider les clients à concevoir des produits automobiles de nouvelle génération.



Le Centre d’excellence automobile d’Arrow étudie les solutions et aide à résoudre les défis associés aux technologies connectées, autonomes et d’électrification dans l’industrie automobile. Les difficultés associées à l’adoption de ces technologies émergentes, notamment le manque de personnel technique interne disposant de ces compétences nouvelles, les exigences strictes en matière de cybersécurité et les conceptions complexes de circuits à haute tension, posent des défis aux innovateurs.



Dans cette optique, l’acquisition récente par Arrow d’Avelabs, un fournisseur de services d’ingénierie de premier plan pour l’industrie automobile, améliore encore les capacités de ce centre d’excellence. Basée au Caire (Égypte) et disposant de bureaux à Munich (Allemagne) et à Troy (Michigan, États-Unis), Avelabs aide les équipementiers automobiles et les entreprises de premier rang à accélérer le développement de leurs produits, grâce à son expertise approfondie dans les domaines de l’AUTOSAR (Automotive Open Systems Architecture), de la sécurité fonctionnelle et de la cybersécurité.



Grâce à ces capacités améliorées, le CoE d’Arrow vise à permettre aux innovateurs de faire face aux complexités de la conception électronique automobile.



« La migration vers les véhicules électriques, autonomes et connectés sera accompagnée d’une augmentation du contenu électronique des automobiles, ainsi que des dépenses en services d’ingénierie automobile », a déclaré Rick Marano, Président de l’activité mondiale de composants d’Arrow. « Le centre d’expertise automobile en Égypte, renforcé par notre acquisition d’Avelabs, complète et développe nos services d’ingénierie existants fournis par Arrow et eInfochips. Ceci consolidera encore davantage notre proposition de valeur pour nos clients et nos fournisseurs dans le secteur des transports ».