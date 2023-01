Assassinat brutal du journaliste Matrinez Zogo : l'USYPAC condamne et exige une enquête indépendante

L'USYPAC a condamné fermement cet acte barbare et a exprimé ses condoléances et sa sympathie à la famille de la victime, aux journalistes camerounais et à l'ensemble de la presse d'Afrique centrale et du monde. L'incident révèle l'ampleur des risques graves auxquels les journalistes sont confrontés dans l'exercice de leur travail, remettant en question la liberté de la presse et les libertés fondamentales.



Les journalistes de la région font face à de nombreux défis, notamment l'emprisonnement, l'arrestation, l'enlèvement, les menaces et l'assassinat, comme en témoigne la mort de Zogo. L'USYPAC exige une enquête indépendante pour que justice soit rendue et que les assassins soient punis conformément à la loi.



L'USYPAC appelle également tous les gouvernements d'Afrique centrale à œuvrer pour assurer la sécurité et la protection des journalistes, et se déclare prête à travailler avec eux pour améliorer les conditions de travail des journalistes dans la région. Elle exhorte également tous les syndicats des journalistes et fédérations de presse sous sa bannière à mener des actions pour exprimer leur solidarité avec le collègue assassiné, à dénoncer cet acte barbare et à exiger la sécurité des journalistes dans la région.