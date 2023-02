Assassinat du journaliste Martinez Zogo : une commission d'enquête mixte mise sur pied au Cameroun

En exécution des Très Hautes Instructions du Président de la République, Paul BIYA, les investigations ont déjà permis l'arrestation de plusieurs personnes suspectées d'être impliquées dans ce crime odieux, tandis que d'autres sont encore recherchées. Les auditions en cours et les procédures judiciaires à venir permettront de déterminer le degré d'implication de chacun et d'identifier toutes les personnes liées à ce tragique événement.



Le Chef de l'Etat a exprimé son hommage au regretté journaliste Martinez ZOGO et a réitéré son soutien à toute la profession. Il a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et les a assurées de la compassion de toute la Nation.



Le Président de la République a également réaffirmé sa détermination à poursuivre, avec le gouvernement, ainsi que les Camerounais et les Camerounaises de bonne volonté, son combat en faveur de la démocratie, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et du progrès.