Assemblée générale des Nations Unies : le vice-président du Nigeria s’est exprimé au nom du président Bola Tinubu

Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 2 Octobre 2025



Le 24 septembre 2025, le vice-président du Nigeria, Kashim Shettima, a prononcé la déclaration du pays lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU80) à New York. Il s'exprimait au nom du président Bola Tinubu.

La session s'est tenue sous le thème « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ».



Le vice-président a présenté les principales positions du Nigeria sur la réforme internationale, l'équité économique et la technologie. Son discours a également abordé les contributions du Nigeria à la paix et à la sécurité, ainsi que sa position sur plusieurs enjeux mondiaux.



L'un des points principaux du discours du Nigeria était la nécessité de réformer les Nations Unies, afin qu'elles reflètent mieux le monde d'aujourd'hui. Le vice-président Shettima a rappelé que l'ONU avait été créée en 1945, à une époque où le Nigeria n'avait aucune voix au chapitre dans les décisions mondiales. Aujourd'hui, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et un contributeur important aux missions de maintien de la paix de l'ONU.



Le Nigeria a réclamé un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU dans le cadre d'un effort plus large visant à accroître la représentativité du Conseil. Le vice-président a décrit cette situation comme une question d'équité et de légitimité mondiale, plutôt que de prestige national. Il a déclaré que des réformes étaient nécessaires pour garantir que les décisions affectant des millions de personnes tiennent compte de leur voix.



Le deuxième thème du discours portait sur la dette souveraine et l'accès au financement. Le Nigeria a fait valoir que de nombreux pays en développement restent prisonniers d'un cycle d'emprunts et d'exportations de matières premières, sans progresser dans la chaîne de valeur.



Le vice-président Shettima a appelé à la création d'un cadre international plus solide pour la restructuration de la dette. Un tel mécanisme, a-t-il suggéré, pourrait fonctionner comme un tribunal ou un ensemble de règles convenues pour aider les pays à gérer leur dette de manière plus équitable. Il a déclaré que cela libérerait des ressources pour le développement et réduirait la pression financière sur les économies émergentes.



Le Nigeria a également soulevé la question des bénéfices équitables tirés des minéraux stratégiques. Le vice-président a déclaré que les pays qui abritent des minéraux précieux devraient bénéficier de davantage d'investissements, de transformation locale et de création d'emplois, plutôt que de se concentrer sur l'exportation de matières premières. Il a fait le lien avec l'expérience du Nigeria dans le secteur pétrolier et gazier, où les communautés proches des sites d'extraction ne perçoivent souvent que des bénéfices limités. Garantir des bénéfices équitables, a-t-il soutenu, réduirait les inégalités et contribuerait à stabiliser les pays riches en ressources naturelles.



Un quatrième thème clé de la déclaration était la fracture numérique. Le vice-président Shettima a appelé à une coopération mondiale renforcée afin de garantir que les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, ne laissent aucune partie du monde de côté.



Il a déclaré que combler ce fossé nécessiterait des efforts de la part des gouvernements, des chercheurs, des entreprises privées et des communautés. Sans action, a-t-il averti, la désinformation et l'inégalité d'accès aux technologies pourraient aggraver les inégalités existantes. Il a fait écho à la phrase du Secrétaire général de l'ONU selon laquelle l'IA devrait signifier « l'Afrique incluse ».



Le vice-président a également souligné le soutien historique du Nigeria aux opérations de paix de l'ONU. Depuis son indépendance en 1960, le Nigéria a participé à 51 des 60 missions de maintien de la paix de l'ONU. Il a déclaré que cela témoigne de l'engagement continu du Nigeria en faveur de la sécurité et de la stabilité mondiales.



Shettima a noté que le Nigeria lui-même continue de faire face à des défis sécuritaires tels que l'insurrection et l'extrémisme violent. Il a déclaré que si l'action militaire est nécessaire, les idées et les valeurs doivent également jouer un rôle dans la résolution des causes profondes du conflit. Concernant le conflit israélo-palestinien, le Nigeria a réaffirmé son soutien à une solution à deux États. Le vice-président Shettima a déclaré que le peuple palestinien avait droit à la dignité et à l’autodétermination.



●Il a également exprimé son inquiétude face aux conflits dans d'autres régions, notamment l'est du Congo et la Corne de l'Afrique. Le Nigeria, a-t-il déclaré, est prêt à contribuer à la paix et à dénoncer la violence où qu'elle se produise.

●Si les propositions du Nigeria étaient claires, le vice-président a également reconnu qu'elles seraient difficiles à mettre en œuvre car :

● La réforme du Conseil de sécurité nécessite un accord entre les membres permanents actuels et les blocs régionaux, un processus long et complexe.

● La création d'un mécanisme international contraignant pour la dette impliquerait l'élaboration de règles, le respect de celles-ci et l'obtention du soutien des créanciers et des débiteurs.

● Garantir des bénéfices équitables tirés des ressources minières nécessite des investissements dans les infrastructures, le transfert de technologies et une gouvernance efficace.

●Combler la fracture numérique nécessite des financements pour la connectivité, l'éducation et la cybersécurité, en particulier dans les zones rurales..



Malgré ces obstacles, le Nigeria a présenté ses propositions comme des mesures nécessaires pour restaurer la confiance dans les institutions mondiales. Le vice-président Shettima a déclaré que l'ONU doit démontrer que ses structures peuvent s'adapter aux défis contemporains.









