INTERNATIONAL Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale : à quoi faut-il s'attendre ?

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 21 Octobre 2024



Du lundi 21 octobre au samedi 26 octobre 2024, les Assemblées annuelles 2024 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (GBM) se tiennent à Washington, D.C, aux États-Unis.

Ces assises qui rassemblent des dirigeants, décideurs et autres parties prenantes, pour débattre de questions importantes affectant les économies mondiales, sont des événements cruciaux dans le calendrier des affaires économiques internationales.



Aperçu des assemblées annuelles

Les principales réunions et événements ministériels auront lieu du 22 au 25 octobre, avec une série de débats sur des questions économiques mondiales cruciales telles que la stabilité financière, le développement économique, la réduction de la pauvreté et l'action climatique. Les réunions offrent l'occasion aux banquiers centraux, aux ministres des Finances, aux dirigeants du secteur privé, aux universitaires, à la société civile et aux médias, de participer au débat, de partager leurs points de vue et de convenir de plans de développement mondial à long terme.



Événements clés et ordre du jour

Certains des événements marquants comprennent :

● Déjeuner du comité de développement : jeudi 24 octobre, de 13h00 à 14h30.

● Plénière des Assemblées annuelles : vendredi 25 octobre, de 9h00 à 10h15.

● Plénière du Comité de Développement : vendredi 25 octobre, de 14h00 à 16h30.

● Plénière du Comité monétaire et financier international (IMFC) : ven-dredi 25 octobre, de 11h00 à 13h00. En plus de ces sessions, les Assemblées annuelles comprendront un programme complet d'événements, notamment des séances d'information régionales, des conférences de presse, des séminaires et des ateliers sur le développement international, l'économie mondiale et les marchés financiers.



Domaines d’intervention et priorités institutionnelles

Les réunions de cette année surviennent à un moment important pour le FMI et le Groupe de la Banque mondiale, alors qu'ils négocient sur une scène mondiale en évolution rapide. Le Groupe de la Banque mondiale subit d’importants ajustements, pour mieux répondre aux enjeux mondiaux, notamment en matière de lutte contre l’extrême pauvreté et de préparation aux tendances démographiques dans les pays du Sud.



Près de 700 millions de personnes restent dans une pauvreté extrême, et 1,2 milliard de jeunes supplémentaires devraient entrer sur le marché du travail dans les pays du Sud, au cours de la prochaine décennie. Le Groupe de la Banque mondiale aspire à accroître son influence, à exploiter les collaborations du secteur privé et à contribuer à l'action climatique et au développement durable.



Les principaux points à l'ordre du jour du FMI comprennent la promotion de la stabilité économique mondiale, la viabilité de la dette dans les pays vulnérables et l'étude de la relation entre la politique monétaire et le changement climatique. Les efforts des femmes pour améliorer le monde seront également à l’ordre du jour.



Accélérer l’égalité est une priorité urgente et la pauvreté ne peut pas être éradiquée sur une planète vivable où la moitié de la population est privée de la possibilité de réaliser son plein potentiel.



Opportunités d’engagement des parties prenantes

Les Assemblées annuelles servent également de plate-forme pour diverses parties prenantes, notamment les organisations de la société civile (OSC), par le biais du Forum politique de la société civile (CSPF). Le CSPF promeut une communication ouverte entre les OSC, le personnel du FMI et du Groupe de la Banque mondiale, les représentants du gouvernement et d’autres parties prenantes sur de nombreux sujets politiques. Parmi les autres engagements importants figurent :



● Forum parlementaire mondial (le 21 octobre)

● Points de presse : couvrant des sujets tels que les perspectives de l'économie mondiale, le rapport sur la stabilité financière mondiale et le Fiscal Monitor.

● Séminaires et ateliers : abordant des thèmes tels que la création d'emplois, la transformation numérique des filets de sécurité sociale et les infrastructures résilientes au climat.



Regarder vers l'avenir

Après le Maroc qui a accueilli les Assemblées annuelles de 2023, l'édition 2024 reviendra à Washington, D.C., selon la rotation habituelle des sites. Alors que le monde est confronté à des incertitudes économiques et à des problèmes urgents de développement, les sommets visent à galvaniser les efforts conjoints en faveur de la stabilité économique mondiale, de l’éradication de la pauvreté et d’une croissance équitable.



