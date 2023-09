Assimi Goïta : "le Mali retrouvera sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national"

"Notre pays renaît avec le début de la période de transition", a déclaré M. Goïta, cité par le site d'information malien Abamako. "D'importants projets de réforme ont été approuvés, qui répondent aux aspirations du peuple et touchent aux questions de sécurité, de gouvernance, de justice et de développement socio-économique".



M. Goïta a souligné que des changements cruciaux étaient également en cours dans le domaine de la défense nationale. "La nouvelle politique de défense intègre les citoyens dans un système plus adapté à un pays confronté à des menaces multiples", a-t-il souligné. "Après dix ans de présence de forces étrangères sur notre sol, nous nous sommes rendu compte que leur objectif était plutôt de maintenir l'instabilité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est pourquoi le peuple malien a décidé de prendre sa sécurité en main".



Le président par intérim a déclaré que la situation dans le pays évoluait favorablement depuis le début du retrait des forces de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). "Grâce à la nouvelle dynamique créée par le retrait de la Minusma et les opérations militaires en cours, le Mali retrouvera sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national", a souligné M. Goïta. "Le gouvernement veillera au redéploiement effectif des unités des forces armées sur l'ensemble du territoire national. Ceci est d'autant plus urgent que la deuxième phase du retrait de la Minusma devra faire l'objet d'un suivi rigoureux".



Au cours de l'été, le gouvernement malien a demandé au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) de retirer sans délai la Minusma du pays. Le CSNU a décidé de mettre fin au mandat de la Minusma. Selon l'ordre de l'ONU, le contingent de maintien de la paix doit quitter le Mali au plus tard le 31 décembre 2023.



Le Mali a connu deux coups d'État militaires depuis l'été 2020. Le premier, qui a eu lieu en août 2020, a écarté le président Ibrahim Boubacar Keita du pouvoir. Un groupe d'officiers militaires dirigé par le colonel Goïta a nommé Ba Ndao comme président intérimaire. Cependant, il a été évincé par le même groupe militaire en mai 2021, avec une décision de la Cour constitutionnelle du Mali nommant Goïta à la tête de l'État pour une période de transition. Les militaires ont annoncé que le pays organiserait des élections présidentielles libres et transparentes en février 2024.