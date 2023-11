Assises francophones de Yaoundé : les travaux ont commencé par le CPF

Le Palais des congrès de Yaoundé, situé sur les hauteurs de la colline Nkolnyada, est paré de blancheur, de bigarrures tirées de du patrimoine culturel local, et de rigueur protocolaire, pour accueillir les travaux de la 44ème session ministérielle de la Francophonie, dont l'assemblée inaugurale est prévue demain, le 04 novembre 2023.



A Yaoundé, les travaux se déroulent selon un programme rigoureusement précis, et en prélude à la conférence ministérielle proprement dite, le Conseil permanent de la francophonie (CPF), a débuté son conclave d’experts, quasiment à huis clos. Les travaux du Conseil permanent de la francophonie sont personnellement présidés par Louise Mushikiwabo, secrétaire de l'OIF.



Naturellement, le Cameroun, pays hôte, est bien représenté par une forte délégation conduite par André-Magnus Ekoumou ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France et haut représentant personnel du chef de l'Etat auprès de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).



En fait, le CPF, institution charnière dans le fonctionnement de la Francophonie, est constitué de l'ensemble des hauts diplomates et représentants personnels des chefs d'Etat. Il s'agit tout simplement de la réunion des ambassadeurs avant celle des ministres, prévue les 04 et 05 novembre 2023, dans la même enceinte qui va accueillir près de 400 délégués.



Le Conseil permanent de la Francophonie est alors un peu comme le secrétariat stratégique de la vénérable institution multilatérale. L’objectif poursuivi est de s'assurer à chaque fois de la cohérence des différentes décisions et des résolutions.



Solidarité dynamique

Avec la Francophonie, il s'agit globalement de concrétiser au quotidien l'idéal des pères fondateurs, véritables exégètes des valeurs humanistes prônées par l'OIF. En d’autres termes, la Francophonie est tout simplement un espace de valeurs partagées, d'expertises et de solidarité dynamique, dans laquelle s’enracinent les identités culturelles ou nationales au monde francophone et au monde tout court.



Au Palais des congrès de Yaoundé, pendant toute cette journée de vendredi, la 124ème session du Conseil permanent de la francophonie (CPF) déroulera son ordre du jour fortement chargé. Ainsi, hormis, les inévitables questions de procédures, relatives au problème des adhésions par exemple, le CPF va se pencher cette fin d'année, sur d'importants sujets à caractères politique, diplomatique et économique.



Les délégués suivront aussi entre autres communications, une intervention de l'assemblée parlementaire francophone, un rapport sur les mécanismes de suivi de la déclaration sur la langue française, dans la diversité linguistique francophone.



Dans le même registre, les rapports de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports (Conféjes), et de la Conférence des ministres de l'Education des Etats et gouvernement de la Francophonie (Confémen), seront aussi très suivis par les ambassadeurs. Car il s'agit de deux instruments de très grande force de mobilisation stratégique, auprès des Etats et des peuples, qui constituent le ferment vital de la notoriété contemporaine et mondiale de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).



Pendant les débats et les échanges de la matinée et de l'après-midi, Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, fera des communications pour apporter aux délégués, des précisions et des éclairages sur les questions soulevées et le fonctionnement global et complexe de l'OIF.

(Avec le Centre de communication du Cameroun en France)