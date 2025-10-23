Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Assistance au développement de l'Inde au Tchad : Formation linguistique pour les fonctionnaires Tchadiens


Alwihda Info | Par - 24 Octobre 2025


L'assistance au développement et au renforcement des capacités de l'Inde envers la République du Tchad continue de croître. Un groupe de 24 fonctionnaires tchadiens a été sélectionné pour suivre un cours d'anglais à l'English and Foreign Language University à Hyderabad, à partir du 23 octobre 2025.


Assistance au développement de l'Inde au Tchad : Formation linguistique pour les fonctionnaires Tchadiens


  Parmi eux, 21 viennent du Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et des Tchadiens de l'Étranger, et 3 du Ministère de l'Environnement, des Pêches et du Développement Durable.

 

En août 2025, une équipe de 9 diplomates tchadiens avait déjà participé à un cours de formation spécial au Sushma Swaraj Institute of Foreign Service, au Ministère des Affaires Étrangères de l'Inde à New Delhi.

 

Avant leur départ pour l'Inde, l'Ambassadeur d'Inde, Dr. Hifzur Rahman, a organisé un dîner de briefing pour ces 24 fonctionnaires. M. N. Mickael, Directeur Général de l'Asie, du Monde Arabe et de la Région Pacifique au Ministère des Affaires Étrangères, ainsi que sa directrice Mme Rolande et d'autres officiers étaient également présents.

 

Cette initiative souligne l'engagement de l'Inde à soutenir le développement professionnel des fonctionnaires tchadiens, favorisant ainsi une meilleure coopération et compréhension entre les deux pays.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/10/2025

Tchad : dans le Kanem, feu de brousse hier aux alentours de 15 heures

Tchad : dans le Kanem, feu de brousse hier aux alentours de 15 heures

Tchad : à Abéché, ouverture de la deuxième session ordinaire du conseil municipal 2025 Tchad : à Abéché, ouverture de la deuxième session ordinaire du conseil municipal 2025 23/10/2025

Populaires

Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale : le Tchad renforce ses partenariats en faveur du Plan «Tchad Connexion 2030»

23/10/2025

Diplomatie : le Tchad et l’Allemagne renforcent leur coopération

23/10/2025

Tchad : ouverture de la session de la commission d'attribution de terrain en zone urbaine (CATSU) à Moussoro

23/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter