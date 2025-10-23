Assistance au développement de l'Inde au Tchad : Formation linguistique pour les fonctionnaires Tchadiens





Parmi eux, 21 viennent du Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et des Tchadiens de l'Étranger, et 3 du Ministère de l'Environnement, des Pêches et du Développement Durable. En août 2025, une équipe de 9 diplomates tchadiens avait déjà participé à un cours de formation spécial au Sushma Swaraj Institute of Foreign Service, au Ministère des Affaires Étrangères de l'Inde à New Delhi. Avant leur départ pour l'Inde, l'Ambassadeur d'Inde, Dr. Hifzur Rahman, a organisé un dîner de briefing pour ces 24 fonctionnaires. M. N. Mickael, Directeur Général de l'Asie, du Monde Arabe et de la Région Pacifique au Ministère des Affaires Étrangères, ainsi que sa directrice Mme Rolande et d'autres officiers étaient également présents. Cette initiative souligne l'engagement de l'Inde à soutenir le développement professionnel des fonctionnaires tchadiens, favorisant ainsi une meilleure coopération et compréhension entre les deux pays.