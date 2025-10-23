Parmi eux, 21 viennent du Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et des Tchadiens de l'Étranger, et 3 du Ministère de l'Environnement, des Pêches et du Développement Durable.
TCHAD
Assistance au développement de l'Inde au Tchad : Formation linguistique pour les fonctionnaires Tchadiens
Alwihda Info | Par Peter Kum - 24 Octobre 2025
L'assistance au développement et au renforcement des capacités de l'Inde envers la République du Tchad continue de croître. Un groupe de 24 fonctionnaires tchadiens a été sélectionné pour suivre un cours d'anglais à l'English and Foreign Language University à Hyderabad, à partir du 23 octobre 2025.
Parmi eux, 21 viennent du Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et des Tchadiens de l'Étranger, et 3 du Ministère de l'Environnement, des Pêches et du Développement Durable.
