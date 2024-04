Astrologie : Une éclipse solaire totale sera observée ce 8 avril après la précédente en 1932

Heure de l’éclipse totale varie en fonction de l’emplacement, mais à Montréal, le moment à ne pas manquer sera à 15 h 27 lorsque le Soleil sera complètement caché.



Il y a plusieurs précautions importantes à prendre selon des chercheurs. Il est essentiel de ne jamais regarder directement le Soleil sans protection adéquate. Cela pourrait entraîner de graves problèmes, voire la perte partielle ou totale de la vue. Portez des lunettes spéciales pour observer l’éclipse en toute sécurité.



Pour rappel, la dernière éclipse solaire totale à Montréal remonte à 1932, et la prochaine n’aura lieu que dans plus de 80 ans (en 2106). Entretemps, il y aura régulièrement des éclipses solaires partielles au Canada.

Profitez de ce moment exceptionnel et observez l’éclipse en toute sécurité !