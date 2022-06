Athlétisme : le Tchad remporte 33 médailles aux championnats d’Afrique zone 3

Les athlètes tchadiens aux championnats d'Afrique d'athlétisme de la zone 3 ont remporté 33 médailles au total, informe la fédération. Il ya 13 médailles en Or, 11 médailles en Argent et 9 médailles en Bronze à l'actif de ces jeunes espoirs de l'athlétisme tchadien.



Les révélations de cette compétition restent le jet de 47m au lancer de Javelot Hommes U20 réalisé par Ndilkissem Albert, originaire de Doba ; les deux médailles d'or des jumelles Ousna et Assanié Ousmane du centre d'athlétisme de Walia au 100m avec 12s28 et 200m avec 26s battant ainsi leurs propres records personnels en U18 ; l'Or remporté par Ontcha Nicholas au saut en Longueur U18 avec un bond de 6m52 ; la course phénoménale du jeune Allaissem Armand au 400m U18 a 51s et record personnel ; et la jeune prodige espoir des demi fonds tchadien Kadidja Nadège au 800 et 1500m U18.