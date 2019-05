Attentats terroristes au Niger, au Mali, et au Burkina Faso

Les États-Unis condamnent avec la plus grande fermeté les attentats terroristes perpétrés la semaine dernière au Niger, ainsi que les récents attentats au Mali et au Burkina Faso, qui ont fait des victimes parmi les membres des forces de sécurité qui défendent leur pays. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées et souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés.

Ces attaques nous rappellent cruellement les raisons pour lesquelles les États-Unis restent fermement résolus à lutter contre le terrorisme. Nous sommes solidaires des gouvernements et des peuples nigériens, burkinabés et maliens, ainsi que de tous les pays de la région, face à cette menace terroriste. Nous poursuivrons notre travail pour renforcer leur capacité à combattre Daech et les autres réseaux terroristes.