Au cœur de la guerre : La vie quotidienne en Ukraine après 1000 jours de conflit

Des exemples de détermination abondent, comme celui d'un militaire qui mentionne que son jeune fils a pris les armes pour défendre le pays. Cette volonté inébranlable a non seulement empêché la prise de la capitale au début du conflit, mais a aussi permis de reprendre plusieurs villes. Sur le plan diplomatique, l'Ukraine a renforcé ses relations avec l'Afrique, une priorité pour le président Volodymyr Zelensky depuis janvier 2022, en ouvrant sept nouvelles ambassades en Afrique et en multipliant les échanges politiques.



L'initiative « Céréales en provenance de l’Ukraine » a contribué à l'envoi de 200 000 tonnes de céréales et de vivres en Afrique entre 2023 et 2024, démontrant l'engagement de l'Ukraine envers le continent malgré le conflit. Ces efforts illustrent la détermination ukrainienne à soutenir une paix globale, juste et durable.