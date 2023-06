Autodafé du Coran à Stockholm : la réaction vigoureuse du Roi du Maroc

En réaction, le Roi Mohammed VI a ordonné la convocation du Chargé d'Affaires du Royaume de Suède à Rabat et le rappel de l'ambassadeur marocain à Stockholm pour consultation, et ce, sur Très Hautes Instructions.



Le ministère marocain des Affaires étrangères a exprimé, à travers cette convocation, la condamnation la plus vigoureuse de cette offense et le rejet de cet acte inadmissible. L'article souligne que cet acte offensant et irresponsable manque de respect envers les sentiments de plus d'un milliard de musulmans, en cette période sacrée du grand pèlerinage à La Mecque et de la fête bénie de l'Aïd al-Adha.



Le communiqué du ministère ajoute que, quelles que soient les positions politiques ou les divergences entre les pays, le Maroc considère comme inacceptable que la foi des musulmans soit ainsi bafouée. Les principes de tolérance et les valeurs d'universalisme ne peuvent être réduits à accommoder les vues de certains, tout en témoignant si peu de considération pour les croyances de plus d'un milliard de musulmans.