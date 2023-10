Autonomisation de la femme en Afrique : Denis Sassou N’Guesso récipiendaire du prix de la masculinité positive

Le trophée de la masculinité positive a été remis à Denis Sassou N’Guesso par l’ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, marraine d’AWLN, en présence de la présidente de la République démocratique et fédérale d’Ethiopie, Sahle-Work Zewde.



Ellen Johnson Sirleaf relevé la nécessité de réduire à zéro les écarts existants dans le cadre de l’égalité de genre. « Nous sommes confiantes que l’Afrique peut prospérer … ce dialogue intergénérationnel implique un respect mutuel pour permettre à notre continent d’aller vers la prospérité et l’égalité», a martelé la marraine d’AWLN.



Ce trophée récompense les efforts du chef de l’Etat congolais dans la promotion de la cause de la femme en Afrique et dans le monde. En effet, selon Denis Sassou N’Guesso, « le prestigieux prix » qui lui a été décerné ce jour « honore, au-delà de sa personne, la République du Congo dans son ensemble ». Pour lui, l’Afrique-égalitaire est véritablement en marche, au regard des avancées significatives enregistrées en matière de genre. « Il appartient plus que jamais d’accélérer le rythme et la cadence », a ajouté Denis Sassou N’Guesso après la réception de son prix.



Le chef de l’Etat a salué toutes les femmes africaines qui assument avec abnégation et résilience, chaque jour, aux prix d’efforts remarquables, le destin de la reproduction de l’espèce humaine et l’exigence du développement économique et social de leurs pays. « Pour un tel destin, il nous faut surmonter avec conviction et détermination les clichés surannés, les préjugés rétrogrades sur la femme africaine. Il s’agit de repenser la masculinité hégémonique en une masculinité positive dans un rapport des gens qui consolident les dynamiques de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et consacrent la parité homme/femme ainsi que le leadership féminin en Afrique », a-t-il affirmé.



Denis Sassou N’Guesso a, par la suite rappelé les efforts de son pays, la République du Congo qui, a-t-il dit, s’est résolument projetée dès les premières heures à l’avant-garde de la lutte pour la promotion et l’intégration des femmes au développement. « Ainsi, l’accession de plus en plus des femmes aux fonctions électives, politiques et administratives au Congo, procède de notre ferme volonté d’élever la qualité de genre au diapason des exigences de développement économique et socioculturel de notre pays



Aussi pour des processus plus inclusifs d’intégration de nos peuples, soutenons-nous l’engagement des femmes leaders africaines, votre engagement dans la marche vers le développement de l’Afrique. Femmes dirigeantes aguerries, vous êtes donc, au sein de votre réseau, l’une des principales sources d’inspiration … », a-t-il illustré avant de clore son discours.