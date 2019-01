INTERNATIONAL Autriche : Le "championnat européen du débat" prend fin à Vienne

13 Janvier 2019



QatarDebate Center, membre de la Fondation du Qatar pour l'Education, les Sciences et le Développement communautaire, a conclu le Championnat Européen du Débat Arabe qui s'est déroulé du 3 jusqu'au 5 janvier 2019, à Vienne, en Autriche. Le championnat a rassemblé 20 universités représentant 15 pays européens.



Dr. Hayat Abdullah Maarafi, directrice exécutive du QatarDebate Center, s'est félicitée de cet événement notable, qui reflète un exploit exceptionnel pour le centre et ouvre la voie à une nouvelle année fructueuse. Elle a réitéré la détermination de QatarDebate Center, à travers ce championnat, de promouvoir la langue arabe parmi les orateurs et diffuser la culture, le dialogue et le débat positifs dans le monde, servant ainsi comme outils de compétence efficace.



L'équipe de l'Institut européen des sciences humaines, vainqueur du Championnat Européen du Débat



L’équipe allemande de l’Institut européen des sciences humaines, à savoir Mounir Rabeh, Salima Ahwazi et Mounir Al Bayk, a remporté le titre du Championnat lors de l'édition inaugurale du Championnat Européen du Débat Arabe.

L’équipe de l’Université Yalova, qui constitue l'équipe de la Turquie, comprenant Mansour Bikir, Mohamed Olgak et Khalid Akmen, a pour sa part occupé la seconde place.



Le Centre a également honoré les meilleurs orateurs du championnat, à savoir : l'étudiant Mounir Rabbah de l'Institut européen des sciences humaines ; Anis Francis de l'Institut européen des sciences humaines ; Areej Mohamed Amin de l'Université de Strasbourg ; les étudiants Yaseen Yildrem et Mustafa Esk de l'Université Fatih Sultan Mehmet Waqf.



Commentant le championnat, Mme Aisha Al Nesf, chef du Département des Programmes éducatifs au QatarDebate Center, a souligné : "Le championnat est une plateforme exceptionnelle et diversifiée qui réunit des personnes de tous les domaines éducatifs, cultures et opinions afin de célébrer la culture du débat et développer les compétences de pensée critique. En dépit de leurs origines différentes, les participants ont pu entretenir une communication fructueuse sur divers sujets, y compris les moyens visant à renforcer leurs capacités de débattre et discuter en langue arabe classique, même en marge de la compétition".



Pour sa part, Abdulrahman Al Subaie, chef des Programmes de sensibilisation et du marketing à QatarDebate, a adressé ses remerciements et sa gratitude à tous ceux qui ont pensé, organisé et réalisé ce championnat, sous la direction de Dr. Hayat Abdullah Maarafi, directrice exécutive du QatarDebate, pour la confiance inébranlable qui a été accordée à la délégation qatarie.



Il a ajouté : "Le Championnat Européen du Débat Arabe prendra fin aujourd'hui après avoir célébré le dialogue sous le thème 'Un Dialogue Culturel par les Etudiants Européens'.



Nous nous réunissons aujourd'hui pour annoncer que QatarDebate Center a étendu son rayonnement dans le monde entier en diffusant l'art du débat et de l'expression, qui constitue un pilier essentiel de la vie humaine".



Il a également remercié les représentants des médias et l’administration de l’Institut européen des sciences humaines en Allemagne, pour cette précieuse idée ; ainsi que toutes les équipes participantes, les juges et les volontaires.



Mme Amel Al Rabai, chef de la Langue arabe à l'Institut européen des sciences humaines à Francfort, qui a soumis l'idée du Championnat a déclaré : "Nous avons eu l'occasion de participer à la 4ème édition du Championnat International du Débat Arabe 2017 au Qatar, et nous aspirons à assister au prochain Championnat International du Débat des Universités en mars 2019".





